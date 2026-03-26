Sokk Szabolcsban: tűzforró kutyaeledel ömlött a fiatal nyakába, mentőhelikopter vitte el

Súlyos baleset történt csütörtök délután a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Anarcson, ahol egy 25 év körüli fiatal férfi égési sérüléseket szenvedett.
A Tények információk szerint a férfi testvérével veszekedett, amikor a tűzhelyen készülő, kutyáknak főzött forró étel a nyakába ömlött. A baleset következtében mindkét fiatal megsérült. A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a mentők, a nyíregyházi mentésirányítás mentőhelikoptert és két mentőegységet is riasztott. A környékbelieket megdöbbentette a jelentős készültség.
A mentők két férfit láttak el, akik könnyebb égési sérüléseket szenvedtek. A sérültek fájdalmait a helyszínen gyógyszerekkel csillapították, majd ellátás után mindkettőjüket kórházba szállították. Egyiküket a kisvárdai kórházba vitték. A rendelkezésre álló információk szerint az eset kapcsán rendőrségi eljárás nem indult.
