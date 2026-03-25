Szörnyű tragédia az árvai várnál: lezuhant és meghalt egy turista

Tragédia történt Szlovákiában: életét vesztette egy turista, miután lezuhant az árvai vár egyik erkélyéről.
A Tények szerint egy 72 éves lengyel férfi tartózkodott látogatóként a történelmi nevezetességnél, amikor a baleset bekövetkezett. A férfi a magasból a mélybe zuhant, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.
A tragédiához két mentőegységet is riasztottak, azonban minden erőfeszítés ellenére sikertelen volt az újraélesztés. Az esettel kapcsolatban Petra Klimesová, a tűzoltóság szóvivője erősítette meg a történteket. A rendőrség jelenleg vizsgálja a baleset körülményeit, ugyanakkor az ügy érzékenységére, valamint az elhunyt családja iránti tiszteletre hivatkozva további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. Az Árvai Múzeum a történtekre eddig nem reagált.
