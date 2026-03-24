Tragédia: több mint 60 halálos áldozatot követelt egy repülőgép-baleset

Egy katonai szállító repülőgép, fedélzetén 128 emberrel, többségében katonákkal, hétfőn röviddel a felszállás után lezuhant a kolumbiai Puerto Leguizamóban. A balesetben legalább 66 ember meghalt és több tucatnyian megsérültek.

Hugo Alejandro López Barreto tábornok elmondta, hogy négy katonát még mindig eltűntként keresnek.

Sajnos a tragikus baleset következtében 66 katonánk halt meg. Jelenleg nincs információnk vagy arra utaló jel, hogy illegális fegyveres csoport támadta volna meg a gépet

- mondta.

Egy közösségi médiában közzétett videóban Carlos Claros alpolgármester elmondta, hogy az áldozatok holttesteit a kisváros hullaházába szállították, és hogy a városban található két klinika kezelte a sérülteket, mielőtt nagyobb városokba szállították volna őket.

A kolumbiai média által online megosztott képeken egy fekete füstfelhő emelkedett fel a földről, ahol a repülőgép lezuhant, és egy katonákkal teli teherautó sietett a helyszínre. Mindeközben helyi lakosok motorokkal menekítették a sérülteket, és próbálták megfékezni a baleset okozta tüzet.

A repülőgépen 128 ember tartózkodott, köztük 115-en a hadseregtől, 11 fős személyzeti tagtól és 2 fős országos rendőrségi katonától. Baretto elmondta, hogy 57 embert evakuáltak.

Carlos Fernando Silva, a kolumbiai légierő parancsnoka elmondta, hogy a baleset részletei még nem ismertek, kivéve, hogy a repülőgépnek problémája adódott, és körülbelül két kilométerre a repülőtértől zuhant le - közölte az AP News.