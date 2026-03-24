Tragédia: több mint 60 halálos áldozatot követelt egy repülőgép-baleset

Egy katonai szállító repülőgép, fedélzetén 128 emberrel, többségében katonákkal, hétfőn röviddel a felszállás után lezuhant a kolumbiai Puerto Leguizamóban. A balesetben legalább 66 ember meghalt és több tucatnyian megsérültek.
Hugo Alejandro López Barreto tábornok elmondta, hogy négy katonát még mindig eltűntként keresnek.
Sajnos a tragikus baleset következtében 66 katonánk halt meg. Jelenleg nincs információnk vagy arra utaló jel, hogy illegális fegyveres csoport támadta volna meg a gépet
- mondta.
Egy közösségi médiában közzétett videóban Carlos Claros alpolgármester elmondta, hogy az áldozatok holttesteit a kisváros hullaházába szállították, és hogy a városban található két klinika kezelte a sérülteket, mielőtt nagyobb városokba szállították volna őket.
A kolumbiai média által online megosztott képeken egy fekete füstfelhő emelkedett fel a földről, ahol a repülőgép lezuhant, és egy katonákkal teli teherautó sietett a helyszínre. Mindeközben helyi lakosok motorokkal menekítették a sérülteket, és próbálták megfékezni a baleset okozta tüzet.
A repülőgépen 128 ember tartózkodott, köztük 115-en a hadseregtől, 11 fős személyzeti tagtól és 2 fős országos rendőrségi katonától. Baretto elmondta, hogy 57 embert evakuáltak.
Carlos Fernando Silva, a kolumbiai légierő parancsnoka elmondta, hogy a baleset részletei még nem ismertek, kivéve, hogy a repülőgépnek problémája adódott, és körülbelül két kilométerre a repülőtértől zuhant le - közölte az AP News.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.