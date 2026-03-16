Tragédia: hegyek közé zuhant egy repülő, többen meghaltak

Tragikus repülőgép-balesetben vesztette életét Harald Undrum, a Schibsted médiacsoport örököse. A balesetben meghalt várandós felesége, valamint egy orvos és egy korábbi futballista is.

Lezuhant a repülőgép.

A repülőgép a hegyoldalba csapódott

A kisrepülőgép szombat este zuhant le a guatemalai San Marcos térségében. A helyi beszámolók szerint a gép egy nehezen megközelíthető, hegyvidéki területen csapódott a földbe az Esquipulas Palo Gordo nevű település közelében. Harald Undrum a norvég Schibsted médiacsoport alapítójának, Christian Schibstednek az örököse volt. A vállalat több jelentős skandináv újság tulajdonosa. A 53 éves férfi Londonban született, később a Schibsted család fogadta örökbe.

A baleset idején felesége, a 26 éves Judith Mazariegos is a fedélzeten tartózkodott, aki hat hónapos terhes volt. Halálhírüket a nő családja erősítette meg a norvég Dagbladet napilapnak. A gépet a korábbi futballista, Darío Doherr vezette, aki szintén életét vesztette a szerencsétlenségben. Doherr korábban több guatemalai klubban is játszott, köztük a Xelajú MC és a Comunicaciones csapatában. A Comunicaciones FC közleményben fejezte ki részvétét a családnak.

A helyiek a közeli Villa Hermosa faluban hangos robbanást hallottak a hegyek felől. A tűzoltóság később megtalálta a TG-SCO lajstromjelű kisrepülőgép roncsait. A guatemalai polgári légügyi hatóság és a La Aurora nemzetközi repülőtér tájékoztatása szerint a szerencsétlenséget szenvedett gép egy Cessna 182 típusú repülőgép volt. A hatóságok vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogy miért veszített hirtelen magasságot a repülőgép, mielőtt a hegyvidéki területre zuhant – tudta meg a Mirror.