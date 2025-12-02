Lesújtó hírt kaptunk: tragikusan fiatalon elhunyt a népszerű műsorvezetőnő

Tragikus módon elhunyt Raquel Escalante, korábbi Miss Guatemala és televíziós műsorvezető. Tisztelgések özönlenek a közkedvelt televíziós műsorvezető, Raquel Escalante oldalára, aki tragikus módon, mindössze 28 éves korában hunyt el méhnyakrákban. Az egykori szépségkirálynő tavaly február óta küzdött a betegséggel.

Fotó: freepik.com

Januárban érzelmesen kért anyagi segítséget egy veseműtét költségeinek fedezésére, és veseátültetésre várt, amikor pénteken (november 28-án) veseelégtelenség miatt elhunyt. A sztárt leginkább a Qué Chilero és a TV Azteca Guate más műsorainak házigazdájaként ismerték.

Raquel a rákkal vívott küzdelme során végig folyamatosan tájékoztatta több ezer Instagram-követőjét az útjáról. Egy szívhez szóló áprilisi bejegyzésben ezt írta: „Nem modell vagyok ezeken a fotókon, hanem egy nő, aki fájdalmat élt át, aki szembenézett a félelemmel, és aki mégis úgy dönt, hogy továbbra is ragyog. Ez vagyok én: test, lélek és szellem Isten kezében. És ha ez a kép megérinti a szívedet, legyen emlékeztető arra, hogy te is fel tudsz kelni, újra és újra.”

A műsorvezető, aki eredetileg a guatemalai Santa Rosából származik, fiatalon kezdte modellkarrierjét, és nemzetközi, valamint országos eseményeken is részt vett. Raquel 2017-ben Kínában is indult a Miss Tourism World döntőjén. 2021-ben Miss Guatemala Intercontinental lett, és gyorsan az ország egyik legkedveltebb képviselőjévé vált.