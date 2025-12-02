Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lesújtó hírt kaptunk: tragikusan fiatalon elhunyt a népszerű műsorvezetőnő

Raquel Escalante
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 07:00
modellműsorvezető
Mindössze 28 éves korában elhunyt a népszerű műsorvezetőnő. Kiderült, hogy rákkal küzdött.

Tragikus módon elhunyt Raquel Escalante, korábbi Miss Guatemala és televíziós műsorvezető. Tisztelgések özönlenek a közkedvelt televíziós műsorvezető, Raquel Escalante oldalára, aki tragikus módon, mindössze 28 éves korában hunyt el méhnyakrákban. Az egykori szépségkirálynő tavaly február óta küzdött a betegséggel.

gyász, gyertya
Fotó: freepik.com

Januárban érzelmesen kért anyagi segítséget egy veseműtét költségeinek fedezésére, és veseátültetésre várt, amikor pénteken (november 28-án) veseelégtelenség miatt elhunyt. A sztárt leginkább a Qué Chilero és a TV Azteca Guate más műsorainak házigazdájaként ismerték.

Raquel a rákkal vívott küzdelme során végig folyamatosan tájékoztatta több ezer Instagram-követőjét az útjáról. Egy szívhez szóló áprilisi bejegyzésben ezt írta: „Nem modell vagyok ezeken a fotókon, hanem egy nő, aki fájdalmat élt át, aki szembenézett a félelemmel, és aki mégis úgy dönt, hogy továbbra is ragyog. Ez vagyok én: test, lélek és szellem Isten kezében. És ha ez a kép megérinti a szívedet, legyen emlékeztető arra, hogy te is fel tudsz kelni, újra és újra.” 

A műsorvezető, aki eredetileg a guatemalai Santa Rosából származik, fiatalon kezdte modellkarrierjét, és nemzetközi, valamint országos eseményeken is részt vett. Raquel 2017-ben Kínában is indult a Miss Tourism World döntőjén. 2021-ben Miss Guatemala Intercontinental lett, és gyorsan az ország egyik legkedveltebb képviselőjévé vált.

@noticiasviralesya Raquel Escalante (28 años) fue una destacada presentadora de televisión guatemalteca, modelo y exreina de belleza que falleció el 28 de noviembre de 2025 tras una larga batalla contra el cáncer de cérvix e insuficiencia renal. Fuerza y resignación a su familia y seguidores.#noticiasvirales #raquelescalante #guatemala #noticias #fallece ♬ Sad Music - Max-Music
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu