Lezuhant egy repülőgép: mindenki meghalt a fedélzeten

A hatóságok megerősítették, hogy Kolumbiában egy halálos repülőgép-balesetet senki sem élt túl. A jelentések szerint egy kolumbiai kongresszusi képviselő is tartózkodhatott a gép fedélzetén.

Váratlanul eltűnt, majd lezuhant a repülőgép. (Képünk Illusztráció) Fotó: Pixabay

Senki sem élte túl a repülőgép-balesetet

A tragikus incidens egy Cúcuta és Ocaña települések közötti járaton történt Kolumbiában. A HK-4709-es lajstromjelű Beechcraft gépet eredetileg eltűntként jelentették, így keresés indult, valamint a helyi hatóságok egy válságbizottságot hoztak létre.

Összesen 13 utas és egy 2 fős személyzet tartózkodott a fedélzeten. A Satena légitársaság által közzétett utaslista megerősítette, hogy Diogenes Quintero, a Partido de la U párt képviselőházi tagja, és Carlos Salcedo, a békeülés jelöltje is a fedélzeten tartózkodott. A légitársaság teljes közleményében kiemelte, hogy minden rendelkezésre álló erőforrását a baleset kivizsgálására fordítja.

Satena nevében őszinte részvétünket, és legmélyebb szolidaritásunkat fejezzük ki a balesetben életüket vesztett utasaink és személyzetünk családjainak. Minden erőforrásunkat rendelkezésre bocsátjuk családjaik megsegítésére és a történtek tisztázására.

- olvasható a közleményben.

A radaradatok szerint az NSE 8849-es járat végső rögzített pozíciója Hacari és La Playa de Belén települések közötti területen volt, a Catatumbo régióban. A repülőgépnek helyi idő szerint dél körül kellett volna leszállnia, de utolsó kapcsolatfelvétele a légiforgalmi irányítással helyi idő szerint 11:55-kor történt - írta a Mirror.