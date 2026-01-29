Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Lezuhant egy repülőgép: mindenki meghalt a fedélzeten

repülőgép-baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 08:08
Kolumbiahalálos áldozat
Egy repülőgép váratlanul eltűnt a radarokról, majd egy keresőakciót követően a hatóságok rábukkantak a lezuhant roncsára. A jelentések szerint egy túlélő sincsen, a fedélzeten tartózkodó 15 személy mind meghalt.

A hatóságok megerősítették, hogy Kolumbiában egy halálos repülőgép-balesetet senki sem élt túl. A jelentések szerint egy kolumbiai kongresszusi képviselő is tartózkodhatott a gép fedélzetén.

Váratlanul eltűnt, majd lezuhant a repülőgép.
Váratlanul eltűnt, majd lezuhant a repülőgép. (Képünk Illusztráció) Fotó: Pixabay

Senki sem élte túl a repülőgép-balesetet

A tragikus incidens egy Cúcuta és Ocaña települések közötti járaton történt Kolumbiában. A HK-4709-es lajstromjelű Beechcraft gépet eredetileg eltűntként jelentették, így keresés indult, valamint a helyi hatóságok egy válságbizottságot hoztak létre.

Összesen 13 utas és egy 2 fős személyzet tartózkodott a fedélzeten. A Satena légitársaság által közzétett utaslista megerősítette, hogy Diogenes Quintero, a Partido de la U párt képviselőházi tagja, és Carlos Salcedo, a békeülés jelöltje is a fedélzeten tartózkodott. A légitársaság teljes közleményében kiemelte, hogy minden rendelkezésre álló erőforrását a baleset kivizsgálására fordítja.

Satena nevében őszinte részvétünket, és legmélyebb szolidaritásunkat fejezzük ki a balesetben életüket vesztett utasaink és személyzetünk családjainak. Minden erőforrásunkat rendelkezésre bocsátjuk családjaik megsegítésére és a történtek tisztázására.

- olvasható a közleményben.

A radaradatok szerint az NSE 8849-es járat végső rögzített pozíciója Hacari és La Playa de Belén települések közötti területen volt, a Catatumbo régióban. A repülőgépnek helyi idő szerint dél körül kellett volna leszállnia, de utolsó kapcsolatfelvétele a légiforgalmi irányítással helyi idő szerint 11:55-kor történt - írta a Mirror.

 

