Megrázó részletek derültek ki: ismert ember égett meg a budakeszi tűzben

Súlyos sérülésekkel került kórházba Liszeckij László, a hetvenes-nyolcvanas évek ismert lemezlovasa, miután február 13-án hajnalban gázrobbanás és tűz pusztított egy budakeszi munkásszállón. A 73 éves férfi azóta is egy fővárosi kórházban küzd az életéért.

Lemezlovas sérült meg Budakeszin, miután tűz ütött ki / Fotó: Markovics Gábor / Bors

A budakeszi tűz súlyos pusztítást végzett

A tűz a Pest vármegyei Budakeszin, a Zichy Péter utcában található kétszintes épületben ütött ki. A beszámolók szerint a robbanást követően a lángok gyorsan elterjedtek az épületben. A lemezlovas a második emeleten lakott, és a tűz elől az ablakon keresztül próbált menekülni, azonban a földet éréskor megsérült. Emellett a testének mintegy 25 százaléka megégett, az arcán is súlyos égési sérülések keletkeztek.

A lemezlovas fia elmondta, az édesapja gerincsérülést szenvedett, és jelenleg is életveszélyes állapotban kezelik. Az orvosok több alkalommal is jelezték a családnak, hogy a férfi állapota rendkívül súlyos.

A tűz idején a munkásszállóként működő épületben sokan aludtak. A katasztrófavédelem egységei végül 47 embert menekítettek ki a lángoló épületből, azonban a tragédiát nem lehetett elkerülni: négy ember életét vesztette. Hárman közülük a romok közt haltak meg, egy sérült pedig később a kórházban hunyt el – írja az Origo.

Liszeckij Lászlót a tűz után eleinte ismeretlen sérültként ápolták az egyik kórház intenzív osztályán. Családja csak hosszas keresés után talált rá, és végül a testén lévő műtéti hegek alapján tudták azonosítani. A férfit azóta megműtötték, és jelenleg az égési osztályon kezelik. Állapota továbbra is súlyos, szervezete folyamatos fertőzéseknek van kitéve, és időnként zavart tudatállapot jelentkezik nála a kórházi kezelés során.

A család szerint a tűzben a lemezlovas szinte mindenét elveszítette. A lakásában található tárgyak nagy része megsemmisült, csupán néhány irata maradt meg. A fia jelenleg azért küzd, hogy minden lehetséges segítséget megszerezzen az édesapja számára, és szeretné, ha kiderülne, mi okozta a pusztító robbanást és a tüzet.