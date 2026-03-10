Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Megrázó részletek derültek ki: ismert ember égett meg a budakeszi tűzben

Budakeszi
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 13:20
lemezlovastűz
Újabb részletek derültek ki. Híresség az egyik áldozata a budakeszi tűznek.

Súlyos sérülésekkel került kórházba Liszeckij László, a hetvenes-nyolcvanas évek ismert lemezlovasa, miután február 13-án hajnalban gázrobbanás és tűz pusztított egy budakeszi munkásszállón. A 73 éves férfi azóta is egy fővárosi kórházban küzd az életéért.

Budakeszi tűz 2026.02.13
Lemezlovas sérült meg Budakeszin, miután tűz ütött ki / Fotó: Markovics Gábor / Bors

A budakeszi tűz súlyos pusztítást végzett

A tűz a Pest vármegyei Budakeszin, a Zichy Péter utcában található kétszintes épületben ütött ki. A beszámolók szerint a robbanást követően a lángok gyorsan elterjedtek az épületben. A lemezlovas a második emeleten lakott, és a tűz elől az ablakon keresztül próbált menekülni, azonban a földet éréskor megsérült. Emellett a testének mintegy 25 százaléka megégett, az arcán is súlyos égési sérülések keletkeztek. 

A lemezlovas fia elmondta, az édesapja gerincsérülést szenvedett, és jelenleg is életveszélyes állapotban kezelik. Az orvosok több alkalommal is jelezték a családnak, hogy a férfi állapota rendkívül súlyos

A tűz idején a munkásszállóként működő épületben sokan aludtak. A katasztrófavédelem egységei végül 47 embert menekítettek ki a lángoló épületből, azonban a tragédiát nem lehetett elkerülni: négy ember életét vesztette. Hárman közülük a romok közt haltak meg, egy sérült pedig később a kórházban hunyt el – írja az Origo.

Liszeckij Lászlót a tűz után eleinte ismeretlen sérültként ápolták az egyik kórház intenzív osztályán. Családja csak hosszas keresés után talált rá, és végül a testén lévő műtéti hegek alapján tudták azonosítani. A férfit azóta megműtötték, és jelenleg az égési osztályon kezelik. Állapota továbbra is súlyos, szervezete folyamatos fertőzéseknek van kitéve, és időnként zavart tudatállapot jelentkezik nála a kórházi kezelés során.

A család szerint a tűzben a lemezlovas szinte mindenét elveszítette. A lakásában található tárgyak nagy része megsemmisült, csupán néhány irata maradt meg. A fia jelenleg azért küzd, hogy minden lehetséges segítséget megszerezzen az édesapja számára, és szeretné, ha kiderülne, mi okozta a pusztító robbanást és a tüzet.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
