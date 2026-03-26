Hajszálon múlt a tragédia: unokáikkal menekültek az égő házból Pomázon

Hajszálon múlt egy hétfős család élete Pomázon, ahol csütörtök hajnalban kigyulladt egy családi ház. A három kisgyerek, a szülők és a nagyszülők mind aludtak, amikor a lángok már elborították az otthonukat.

Leégett a család háza Pomázon

Fotó: Unsplash

A pomázi család mindent elveszített

A tűz ropogására az édesanya riadt fel, aki azonnal felébresztette a család többi tagját. A férjével együtt a gyerekeket mentették ki, miközben ő a szüleit is figyelmeztette. Mindannyian időben elhagyták az épületet. A lángokat az apa és a nagyapa próbálta megfékezni vödrökből locsolt vízzel, de a tűz gyorsan továbbterjedt. A beszámolók szerint a tetőn elhelyezett akkumulátorok gyulladhattak ki, és a tűz pillanatok alatt átterjedt az egész házra. Az elektromos vezetékek is leszakadtak, ami tovább növelte a veszélyt.

A helyszínre érkező tűzoltók több vízsugárral akadályozták meg, hogy a lángok átterjedjenek a szomszédos épületekre, majd a tetőszerkezet megbontása után sikerült eloltaniuk a tüzet. A hő akkora volt, hogy a környező házak ablakai is megrepedtek.

A család mindent elveszített: a födém több helyen beszakadt, a bútorok, ruhák, játékok és berendezések is megsemmisültek. Az otthon lakhatatlanná vált. A történtek különösen megviselték a gyerekeket, akik halálra rémültek, és folyamatosan kérdezik, mi történt az otthonukkal. A családot jelenleg rokonok fogadták be. Szeretnék újjáépíteni az életüket, azonban ehhez segítségre van szükségük, derül ki a Tények riportjából.