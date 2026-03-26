Agárdi Szilvi: "Még nem tudtam a történtek miatt alaposan kisírni magamat"

Januárban érkezett a hír, hogy a tűz martalékává vált Agárdi Szilvi otthona. Az énekesnő és férje, Gergő az épület felső részén éltek, épp aludtak, csakúgy, mint lent Szilvi édesanyja, amikor az apa hajnalban robbanást hallott, majd ahogy ezt követően meglátta a felcsapó lángokat, felkiabálta a házat. Szerencsére sem az énekesnőnek, sem a családjának nem esett baja, az otthonuk azonban lakhatatlanná vált, így egyik pillanatról a másikra mindenüket elvesztették.

Agárdi Szilvi megsegítésére a Nemzeti Lovas Színházban tartottak egy jótékonysági koncertet / Fotó: MEDIAWORKS

Kavarognak az érzelmek Agárdi Szilviben

A tűzoltók, az énekesnő elmondása szerint, még most sem tudják biztosra megmondani, miért gyulladt ki az a helyiség, ahol először felcsaptak a lángok.

Döbbenetes volt számomra, hogy az interneten különböző pletykák születtek arról, hogy miért is raktam ki a videót, és miért is meséltem el, hogy mi történt velünk. Egyesek szerint lakható, nem is égett le, míg volt, aki azt mondta, marketingfogás. Azt gondolom, ezeket csupán információ hiányában és rosszindulatból írták. Ezek után úgy döntöttünk, hogy tiszta vizet öntünk a pohárba. Ezért készítettem a videót, hogy megmutassam, valóban mi történt, és lássák a kész tényeket és a valóságot. Fontos számomra az őszinte kommunikáció, ezért döntöttem úgy korábban, hogy szívesen mesélek a vakságomról, a munkámról és dióhéjban egy kicsit a magánéletemről is. Most is fel szerettem volna hívni a figyelmet az élet fontosságára, hogy minden egy perc alatt megváltozhat. Sok mindent elvehetnek tőlünk, de a hitet és a szeretetet, a családot nem. S hogy egy csoda volt, hogy megmenekültünk

- mondta el Agárdi Szilvi a Story szerint, majd kiemelte, nagyon hálás viszont minden segítségért, amelyet a tűzeset óta kaptak. Hozzátette, egyébként nem haragszik semmire és senkire, noha van benne feszültség és csalódottság.

Még nem tudtam a történtek miatt alaposan kisírni magamat. Ott még nem tartok. Időm sem volt rá, annyi a teendő

- árulta el az énekesnő, aki a férjével nem tervezi, hogy felújítják a jelenleg lakhatatlan házukat.

Azon is elgondolkodtunk, hogy lehet, az élet másfelé akar terelgetni minket. Nagyon képlékeny minden. Most egyelőre albérletben lakunk, hálás vagyok, hogy egészségesek vagyunk és összetartunk, összefog a család. Nem kizárt, hogy máshova költözzünk

- mondta el korábban a Metropolnak Szilvi.