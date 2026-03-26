Sokk a hegyekben: csörgőkígyó ölte meg a kiránduló 46 éves nőt

Tragikus fordulatot vett egy ártatlannak induló kirándulás: egy 46 éves nő életét vesztette, miután csörgőkígyó marta meg egy kaliforniai túraútvonalon.

Csörgőkígyó végzett a nővel

Csörgőkígyó okozta a kiránduló halálát

A People szerint a nőt Gabriela Bautistának hívták. Március 14-én, nem sokkal dél előtt túrázott a Ventura megyében található Wildwood Regional Park egyik ösvényén, amikor a kígyó rátámadt és megmarta. A Moorparkban élő nőt a támadás után azonnal kórházba szállították – helikopterrel vitték el a helyszínről. Az orvosok napokon keresztül küzdöttek az életéért, azonban a szervezetébe jutott méreg végül felülkerekedett: Bautista március 19-én, öt nappal a támadás után meghalt. A hatóságok szerint halálát a csörgőkígyó mérgének toxikus hatása okozta.

Az eset nem egyedi a térségben. Ugyanebben a régióban nemrég egy tinédzser lányt is megmart egy csörgőkígyó. lány március 20-án este, egy kerékpározás közben szenvedett balesetet a Wendy Drive közelében, amikor a kígyó megtámadta. A tűzoltók gyalog közelítették meg a helyszínt, majd kimentették és kórházba szállították, ő szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A Ventura megyei tűzoltóság adatai szerint március 14. óta négy csörgőkígyó-marásról érkezett bejelentés, míg 2025-ben összesen kilenc ilyen esetet regisztráltak.