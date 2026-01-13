Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
A férfi, akit ünnepeltek – majd kitömték: a felvilágosodás legsötétebb botránya

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 21:15
A XVIII. századi Habsburg Birodalom egyszerre rajongott az egzotikumért és félt tőle, csodálta és megalázta azt, ami idegen volt. Angelo Soliman élete és halála pontos tükre annak, hogyan tudott egy felvilágosultnak nevezett társadalom művelt embert ünnepelni, majd tárggyá alacsonyítani. Elképesztő történet egy ünnepelt rabszolgáról, akit később múzeumban mutogattak.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Angelo Soliman Afrika területén született valamikor 1720 körül, gyermekkorában rabszolgaként hurcolták Európába. Kezdetben arisztokrata háztartások szolgálójaként élt, ám hamar kiderült: ennél sokkal több van benne. Több nyelven beszélt, kiváló sakkozó volt, és olyan szellemi adottságokkal rendelkezett, amelyek a bécsi elit figyelmét sem kerülték el. 1753-ban Joseph Wenzel von Liechtenstein herceg szolgálatába került, ami fordulópontot jelentett az életében.

Angelo Soliman arcképe festményen.
Angelo Soliman, a „mór herceg" oboát tartó portréja egy korabeli német festő alkotásán / Fotó:  Wikipédia
  • Afrikából elhurcolt rabszolga, aki a bécsi elit ünnepelt értelmiségije lett.
  • Udvari kedvenc, szabadkőműves, Mozart barátja volt – mégis mindig „különlegesség” maradt csupán.
  • Halála után a felvilágosodás nevében kitömték és kiállították.

Ki volt Angelo Soliman? - Az „egzotikum” ára

A Habsburg Birodalomban a fekete bőrű embereket ekkoriban ritka, egzotikus jelenségként kezelték: a rokokó világában gyakran státuszszimbólumként, élő „különlegességként” jelentek meg az előkelő udvarokban. Soliman is ebben a kettősségben élt: miközben nagyra becsült társalgópartner volt, megjelenését gyakran szándékosan keleties, feltűnő ruhákkal hangsúlyozták, hogy „idegensége” látványosság maradjon.

1760-ban Liechtenstein herceggel Itáliába utazott, hogy II. József megbízásából Isabella pármai hercegnőt elkísérjék Bécsbe az uralkodói esküvőre. Soliman alakja ma is felismerhető Martin van Meytens azon festménysorozatán, amely a menyasszony bevonulását ábrázolja: közvetlenül a hercegi hintó mellett halad, egzotikus viseletben – egyszerre megbecsült kísérőként és reprezentatív kellékként.

Martin van Meytens festményén Isabella pármai hercegnő Bécsbe való bevonulási menete.
Martin van Meytens festménye, amely Isabella pármai hercegnő Bécsbe való bevonulását ábrázolja, amelyen (kinagyítva) Soliman is feltűnik (alul középen, a világos színű hintó feletti jármű mellett látható, keleties öltözékben, a három fekete ló mögött) / Fotó:  Wikipédia

Az udvari kedvenc, aki sosem lehetett igazán szabad

A felvilágosodás korának uralkodója, II. József különösen nagyra értékelte Angelo Soliman műveltségét és társasági intelligenciáját. Ez a közelség okozta azonban végül a vesztét is: amikor az uralkodó egy óvatlan pillanatban a herceg előtt beszélt Soliman titkos házasságáról, a herceg ezt szolgai engedetlenségnek minősítette. 1768-ban Solimant kegyvesztettként elbocsátotta – jól tükrözve, hogy a társadalmi ranglétra legfelső foka számára is elérhetetlen cél volt.

Soliman ennek ellenére a bécsi szellemi élet része maradt: a Zur Wahren Eintracht szabadkőműves páholy tagja lett, ahol többek között Mozarttal is egy körbe tartozott, és jó barátságot ápolt Kazinczy Ferenccel. Élete során művelt emberként, egyenrangú beszélgetőpartnerként tekintettek rá – halála után azonban minden megváltozott.

Angelo Soliman portréja festményen.
Angelo Soliman (1721-1796) portréja 1750-ben / Fotó:  Wikipédia

Egy felvilágosult kor sötét tükre

Amikor Angelo Soliman 1796-ban meghalt, II. Ferenc császár rendelkezésére testét a Császári–Királyi Természettudományi Kabinet számára preparálták: bőrét lenyúzták és kitömték, majd lánya tiltakozása ellenére kiállítási tárggyá tették. Ágyékkötőben, tollas fejdísszel és kagylónyakláncokkal, trópusi háttér előtt állították ki, mintha nem egy gondolkodó, művelt ember lett volna életében. A „nemes vadember” kliséje végleg felülírta mindazt, amit életében elért.

Ezt a megalázó kiállítást végül az 1848-as bécsi októberi felkelés idején keletkezett tűz pusztította el. Angelo Soliman – akiről könyvet is írtak – mumifikálódott földi maradványai teljesen megsemmisültek. Gipsz mellszobra azonban még ma is látható a Bécs közelében, a Badenben található Rollett Múzeumban. 

Nézd meg a videót is Soliman életéről:

