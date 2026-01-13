A férfi, akit ünnepeltek – majd kitömték: a felvilágosodás legsötétebb botránya

Angelo Soliman Afrika területén született valamikor 1720 körül, gyermekkorában rabszolgaként hurcolták Európába. Kezdetben arisztokrata háztartások szolgálójaként élt, ám hamar kiderült: ennél sokkal több van benne. Több nyelven beszélt, kiváló sakkozó volt, és olyan szellemi adottságokkal rendelkezett, amelyek a bécsi elit figyelmét sem kerülték el. 1753-ban Joseph Wenzel von Liechtenstein herceg szolgálatába került, ami fordulópontot jelentett az életében.

Angelo Soliman, a „mór herceg" oboát tartó portréja egy korabeli német festő alkotásán / Fotó: Wikipédia

Afrikából elhurcolt rabszolga, aki a bécsi elit ünnepelt értelmiségije lett.

Udvari kedvenc, szabadkőműves, Mozart barátja volt – mégis mindig „különlegesség” maradt csupán.

Halála után a felvilágosodás nevében kitömték és kiállították.

Ki volt Angelo Soliman? - Az „egzotikum” ára

A Habsburg Birodalomban a fekete bőrű embereket ekkoriban ritka, egzotikus jelenségként kezelték: a rokokó világában gyakran státuszszimbólumként, élő „különlegességként” jelentek meg az előkelő udvarokban. Soliman is ebben a kettősségben élt: miközben nagyra becsült társalgópartner volt, megjelenését gyakran szándékosan keleties, feltűnő ruhákkal hangsúlyozták, hogy „idegensége” látványosság maradjon.

1760-ban Liechtenstein herceggel Itáliába utazott, hogy II. József megbízásából Isabella pármai hercegnőt elkísérjék Bécsbe az uralkodói esküvőre. Soliman alakja ma is felismerhető Martin van Meytens azon festménysorozatán, amely a menyasszony bevonulását ábrázolja: közvetlenül a hercegi hintó mellett halad, egzotikus viseletben – egyszerre megbecsült kísérőként és reprezentatív kellékként.

Martin van Meytens festménye, amely Isabella pármai hercegnő Bécsbe való bevonulását ábrázolja, amelyen (kinagyítva) Soliman is feltűnik (alul középen, a világos színű hintó feletti jármű mellett látható, keleties öltözékben, a három fekete ló mögött) / Fotó: Wikipédia

Az udvari kedvenc, aki sosem lehetett igazán szabad

A felvilágosodás korának uralkodója, II. József különösen nagyra értékelte Angelo Soliman műveltségét és társasági intelligenciáját. Ez a közelség okozta azonban végül a vesztét is: amikor az uralkodó egy óvatlan pillanatban a herceg előtt beszélt Soliman titkos házasságáról, a herceg ezt szolgai engedetlenségnek minősítette. 1768-ban Solimant kegyvesztettként elbocsátotta – jól tükrözve, hogy a társadalmi ranglétra legfelső foka számára is elérhetetlen cél volt.