Lövöldözés történt: helikopter vitte kórházba a 19 éves férfit

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 07:50
A rendőrség lezárta a környéket. Nyomoznak a lövöldözés után.

Egy 19 éves férfi súlyos, feltehetően életre szóló sérüléseket szenvedett, miután lövöldözés történt az angliai Rochdale Belfield nevű városrészében. A sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Egy férfi megsérült a lövöldözésben
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Lövöldözés történt Angliában

A Greater Manchester Police közlése szerint a hatóságokat március 5-én, délután körülbelül 15:20-kor riasztották, miután lövöldözésről érkezett bejelentés a Beswick Royds Streeten. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök és a mentők. A 19 éves férfit a lábán érte lövés, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek a hatóságok szerint akár maradandóak is lehetnek.

A környéken több utcát lezártak, miközben a rendőrök megkezdték a helyszín átvizsgálását és a történtek körülményeinek feltárását. A Manchester Evening News beszámolója szerint fegyveres rendőrök, több mentőautó, valamint egy mentőhelikopter és egy rendőrségi repülőgép is megjelent a környéken.

A nyomozás során egy másik, különös eseményre is felfigyeltek: egy fehér terepjáró lángolt a Watergrove víztározó közelében, mintegy öt kilométerre a lövöldözés helyszínétől. A rendőrség megerősítette, hogy a jármű az ügy vizsgálatának részét képezi.

A helyszíni képeken szétszóródott autóalkatrészek is láthatók az utcán, valamint egy megrongálódott fekete autó, amelyet rendőrségi kordonnal zártak körbe. Lucy Smallwood rendőrfelügyelő elmondta: az eset érthetően aggodalmat kelthet a környéken élőkben.

Miután megérkezett a bejelentés, a rendőreink perceken belül a helyszínre értek. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy pontosan megértsük, mi történt, és minden lehetséges nyomozati irányt megvizsgálunk

 – fogalmazott.

A rendőrség szerint a lövöldözés feltehetően célzott támadás volt, és jelenleg nincs arra utaló jel, hogy a lakosságot szélesebb körű veszély fenyegetné, írja a Mirror.

 

