Lövöldözés történt: helikopter vitte kórházba a 19 éves férfit

Egy 19 éves férfi súlyos, feltehetően életre szóló sérüléseket szenvedett, miután lövöldözés történt az angliai Rochdale Belfield nevű városrészében. A sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A Greater Manchester Police közlése szerint a hatóságokat március 5-én, délután körülbelül 15:20-kor riasztották, miután lövöldözésről érkezett bejelentés a Beswick Royds Streeten. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök és a mentők. A 19 éves férfit a lábán érte lövés, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek a hatóságok szerint akár maradandóak is lehetnek.
A környéken több utcát lezártak, miközben a rendőrök megkezdték a helyszín átvizsgálását és a történtek körülményeinek feltárását. A Manchester Evening News beszámolója szerint fegyveres rendőrök, több mentőautó, valamint egy mentőhelikopter és egy rendőrségi repülőgép is megjelent a környéken.
A nyomozás során egy másik, különös eseményre is felfigyeltek: egy fehér terepjáró lángolt a Watergrove víztározó közelében, mintegy öt kilométerre a lövöldözés helyszínétől. A rendőrség megerősítette, hogy a jármű az ügy vizsgálatának részét képezi.
A helyszíni képeken szétszóródott autóalkatrészek is láthatók az utcán, valamint egy megrongálódott fekete autó, amelyet rendőrségi kordonnal zártak körbe. Lucy Smallwood rendőrfelügyelő elmondta: az eset érthetően aggodalmat kelthet a környéken élőkben.
Miután megérkezett a bejelentés, a rendőreink perceken belül a helyszínre értek. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy pontosan megértsük, mi történt, és minden lehetséges nyomozati irányt megvizsgálunk
– fogalmazott.
A rendőrség szerint a lövöldözés feltehetően célzott támadás volt, és jelenleg nincs arra utaló jel, hogy a lakosságot szélesebb körű veszély fenyegetné, írja a Mirror.
