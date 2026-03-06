Holtan találtak egy 71 éves nőt: hajtóvadászatot indított a rendőrség

Gyilkossági hajtóvadászatot indított a londoni rendőrség, miután egy 71 éves nőt holtan találtak saját otthonában. A hatóságok a lakosság segítségét kérik az ügy felderítéséhez.

A nőt március 1-jén, vasárnap valamivel 10 óra után találták meg egy lakóingatlanban a londoni Hounslow kerület Bath Road nevű utcájában. A rendőrök és a londoni mentőszolgálat munkatársai a helyszínre siettek, miután bejelentés érkezett egy súlyosan sérült nőről. A 71 éves asszonyt az ingatlanon belül találták meg, testén súlyos sérülésekkel. A mentők minden erőfeszítése ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították.

A Metropolitan Police gyilkossági nyomozást indított az ügyben. A nő személyazonosságát egyelőre hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, hozzátartozóit azonban már értesítették, és speciálisan képzett rendőrök segítik őket ebben a nehéz időszakban. A rendőrség közölte: jelenleg minden lehetséges nyomozati irányt vizsgálnak, és egyelőre senkit sem vettek őrizetbe az esettel kapcsolatban. A nyomozást vezető Matthew Denby főfelügyelő szerint tragikus esetről van szó.

Ez egy rendkívül szomorú ügy, amelyben egy nő életét vesztette. Jelenleg azon dolgozunk, hogy pontosan megállapítsuk, mi történt, és minden lehetséges nyomot követünk a nyomozás során

– mondta.

A rendőrség arra kér mindenkit, aki a Bath Road környékén járt a kérdéses időszakban, és látott vagy hallott bármi szokatlant, hogy jelentkezzen. A nyomozók szerint még a legapróbb információ is kulcsfontosságú lehet az ügy felderítésében. A környéken továbbra is rendőrségi helyszínelés zajlik, és a hatóságok megerősített járőrözéssel igyekeznek megnyugtatni a helyi lakosokat, értesült a Mirror.