Kattant a bilincs: kiskunmajsai dílereket fogtak a rendőrök

kábítószer
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 10:14
kábítószer kereskdelemkristály
Ismét nagyot fogtak a rendőrök: most két helyi díler csuklóján kattant a bilincs.

A Kiskunmajsai Rendőrőrs munkatársai a múlt héten két helyi férfit fogtak el, akik a a gyanú szerint hónapokon át kábítószert árultak a településen.

Kábítószerrel kereskedtek
Fotó: police.hu

A rendőrök információi alapján a „kristály” nevű drogot rendszeresen lehetett tőlük beszerezni, és a tiltott kereskedelem a megélhetésük egyik fő forrásává vált.

Otthonukban kereskedtek a kábítószerrel

A nyomozás adatai szerint az anyagot a 45 éves férfi otthonában porciózták és csomagolták, az értékesítés is ott zajlott. A vásárlók egy adagért általában 2 és 8 ezer forint közötti összeget fizettek, és többen naponta visszatértek újabb adagért. Előfordult az is, hogy egyes vevők már a helyszínen elfogyasztották a szert, jellemzően elszívták. A rendőri akció során az idősebb gyanúsítottnál mintegy 50 gramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le.

A 45 éves férfit és 18 éves társát kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. A nyomozók azt sem zárják ki, hogy az elkövetők maguk is fogyasztottak az általuk árusított szerből. Ennek megállapításához, valamint a lefoglalt anyag hatóanyag-tartalmának vizsgálatához szakértőt vontak be – írja a police.hu.

 

