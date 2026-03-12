Rengeteget nőtt Szoboszlai Dominik kislánya, Buzsik Borka fotójától mindenki elolvad

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik nem tartoznak azok közé a szülők közé, akik folyton közszemlére teszik a 2025 nyarán született kislányukat. Csak időről-időre osztanak meg róla egy-egy bájos felvételt, amely rendre "felrobbantja" az internetet. Ezúttal Buzsik Borka egy 24 órán át elérhető Instagram-sztoriban engedett bepillantást a család életébe, és mutatta meg a csöppséget, amelyből az is kiderült: Szoboszlai Dominik kislánya nagyot nőtt.

Buzsik Borka ismét egy szívmelengető pillanatot osztott meg, Szoboszlai Dominik kislánya hatalmasra nőtt Fotó: Bors

Szoboszlai Dominik kislánya elképesztően aranyos

A szülők ezúttal sem mutatták meg a kislány arcát, ám a képből így is egyértelműen látszik, hogy a család legfiatalabb tagja napról-napra egyre nagyobb. A fotón a csöppség már önállóan ül, ami arra utal, hogy szépen fejlődik, és egyre ügyesebben fedezi fel a világot.