Kiderült Szandi unokájának neme: tündérien édes módon jelentették be – Videó

Szandi lánya, Bogdán Blanka az igazi amerikai álmot éli. A 25 éves lány évekkel ezelőtt ment ki a tengeren túlra „szerencsét próbálni”. Végül annyira beleszeretett az országba, hogy hosszabb időre is berendezkedett. Férjhez ment és első gyermekét várja, akiről most fontos titkot árult el!

Szandi lánya elárulta a születendő babája nemét (Fotó: Markovics Gábor)

Szandi már megvette az első babaruhákat

Szandit gyakorlatilag kislányként ismerte meg az ország. A szemünk előtt cseperedett kamasszá majd felnőtté. Hamar lett feleség és édesanya is. Szeptemberben pedig nagymama lesz! Szandi lánya, Bogdán Blanka múlt héten jelentette be, első gyermekét várja brazil származású férjével, Ricardo Torres-szel, akivel Los Angeles-ben élnek.

Bár Pintácsi Szandi családja már karácsonykor megtudta az örömhírt, sokáig titokban kellett tartaniuk a boldogságukat. Az énekesnő csak azután kürtölte világgá örömét, hogy Blanka megosztotta az első pocakos fotókat. Szandi ezután a Borsnak elárulta, már beszerezte az első babaholmikat, de azt akkor még nem mondhatta el, hogy rózsaszín vagy kék színek dominálnak-e a bővülő ruhatárban…

„Alig bírok magammal, legutóbb rugdalózókat vásároltam. Aztán amikor beálltam a pénztárhoz, még mellé tettem egy plüssjátékot is… A fiam pedig csak nevetett, azt mondta: tudta, hogy ilyen leszek, de azt a plüsst tegyem csak szépen vissza!” – nevetett. „Mi már tudjuk a bébi nemét, de Blanka kérésére még nem árulhatom el. Tiszteletben tartjuk a kérését, ahogy a babavárás bejelentésénél is tettük” – fogalmazott akkor.

Azonban ez sem titok többé!

Bogdán Blanka elárulta a bébi nemét

Bogdán Blanka TikTok-on és Instagramon egy kedves videóban leplezte le születendő gyermeke nemét! A felvétel eleinte fekete-fehérben látható: a leendő szülők eltakart szemmel, egy tál festékbe nyúlva kenik össze egymást, majd mikor elég maszatosak, leveszik a szemkötőket: az első örömteli pillanatok után a videó színesre vált, és mindenki számára egyértelmű lesz: a szerelmesek rózsaszín festékkel lettek összekenve, tehát kislányuk fog születni!

A kommentelők – köztük olyan hírességek mint Majoros Hajnalka és Molnár Anikó – gratulációjukat fejezték ki, kiemelve, látszik, hogy úszkálnak a boldogságban!