A rendőrök is elsápadtak attól, amit a fiatal férfi zsebében találtak

A hevesi nyomozók a DELTA Program keretében egy erdőtelki fiatalembert vettek őrizetbe. A drogterjesztők nem úszták meg!

A drogkereskedőket elfogta a rendőrség

Fotó: police.hu

Házkutatás során buktak le a drogkereskedők

A Hevesi Rendőrkapitányság munkatársai január 3-án este tartottak kutatást egy erdőtelki ingatlanban, mivel információjuk szerint az ott lakók két hónapja kábítószert terjesztenek lakóhelyükön.

A rendőrök egy 19 éves férfit vettek őrizetbe, majd hallgattak ki, akinek ruházatában 19 pakk fehér, kristályos anyagot, illetve egy önzárós tasakban további droggyanús anyagot találtak, illetve foglaltak le.

A nyomozó hatóság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását, majd a bíróság január 6-án a bűnügyi felügyeletét rendelte el - írja a police.hu.