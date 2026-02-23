HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Hatalmas köteg pénz buktatta le a drogdílert Nagymányoknál

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 07:35
Nem az iratai, hanem vastag pénzkötegek lapultak a tárcájában. A kábítószer-kereskedő bódult állapotban ült a volán mögé.
Bors
A Bonyhádi Rendőrkapitányságon eljárás indult kábítószer-birtoklás bűntette miatt, miután egy férfi igazoltatás közben bukott le.

Igazoltatás közben bukott le a kábítószer-kereskedő
 Igazoltatás közben bukott le a kábítószer-kereskedő (fotó: Rendőrség)

Így bukott le a kábítószer-kereskedő

2024 nyarán Nagymányok közelében igazoltatták a vádlottat. Amikor a férfi elővette pénztárcáját iratai bemutatásához, a rendőrök felfigyeltek a rolnizott készpénzre. Emiatt, valamint a férfi gyanús viselkedése miatt átvizsgálták az autóját, amelyben öt karton zárjegy nélküli cigarettát és droggyanús anyagot találtak.

A mintavétel és a gyorsteszt alapján kiderült, hogy a vádlott drogfogyasztást követően ült a volán mögé. Lakását és telephelyét átkutatva különböző kábítószergyanús anyagokat - zöld növényi származékot, nagy mennyiségű fehér port, tablettákat -, valamint csomagolóanyagokat és a kábítószer-fogyasztáshoz használt eszközöket is találtak. Mindezek mellett 96 karton illegális cigarettát is lefoglaltak.

A Bonyhádi Rendőrkapitányság a napokban befejezte az ügy vizsgálatát, a vádlottnak kábítószer-birtoklás bűntette és bódult járművezetés vétsége miatt kell felelnie - írja a rendőrség.

Akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményről van információja, bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

 

 

