Hatalmas köteg pénz buktatta le a drogdílert Nagymányoknál

A Bonyhádi Rendőrkapitányságon eljárás indult kábítószer-birtoklás bűntette miatt, miután egy férfi igazoltatás közben bukott le.

Igazoltatás közben bukott le a kábítószer-kereskedő (fotó: Rendőrség)

Így bukott le a kábítószer-kereskedő

2024 nyarán Nagymányok közelében igazoltatták a vádlottat. Amikor a férfi elővette pénztárcáját iratai bemutatásához, a rendőrök felfigyeltek a rolnizott készpénzre. Emiatt, valamint a férfi gyanús viselkedése miatt átvizsgálták az autóját, amelyben öt karton zárjegy nélküli cigarettát és droggyanús anyagot találtak.

A mintavétel és a gyorsteszt alapján kiderült, hogy a vádlott drogfogyasztást követően ült a volán mögé. Lakását és telephelyét átkutatva különböző kábítószergyanús anyagokat - zöld növényi származékot, nagy mennyiségű fehér port, tablettákat -, valamint csomagolóanyagokat és a kábítószer-fogyasztáshoz használt eszközöket is találtak. Mindezek mellett 96 karton illegális cigarettát is lefoglaltak.

A Bonyhádi Rendőrkapitányság a napokban befejezte az ügy vizsgálatát, a vádlottnak kábítószer-birtoklás bűntette és bódult járművezetés vétsége miatt kell felelnie - írja a rendőrség.