Megalázó helyzetbe került Varga Barnabás Athénban

Varga Barnabás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 11:20
CeljeAEK Athén
A magyar támadó csapata megtartotta utolsó edzését, mielőtt Szlovéniába utazott. Varga Barnabás kellemetlen helyzetbe került a Celje-AEK Athén Konferencialiga-meccs előtt.

Csütörtök este (21:00) rendezik a Celje-AEK Athén Konferencialiga-nyolcaddöntő első mérkőzését. A görög csapat még az utazás előtt megtartotta utolsó hazai edzését, amelyen váratlan jelenet játszódott le: Varga Barnabás edzés közben kapott egy kötényt, amin ő maga és csapattársai is jót mosolyogtak.

Varga Barabás kezdő lehet a Celje-AEK Athén meccsen
Varga Barabás kezdő lehet a Celje-AEK Athén meccsen Fotó: AEK

Celje-AEK Athén: Varga megalázó helyzetbe került

Az AEK Athén hivatalos TikTok-oldala nemrég videót tett közzé az utolsó görögországi edzésről, amelyen Varga Barnabás lép be elsőként az edzőközpontba. A tréning jó hangulatban zajlott, a görög együttes már teljes mértékben a Celje elleni, szlovéniai Konferencialiga-mérkőzésre hangolt.

Az edzés végén játékra is jutott idő: a játékosok „cicázással” lazítottak, amikor két futballista próbálja megszerezni a labdát a körben passzolgató társaktól. Varga Barnabás is közepén volt, ám egy pillanatban megalázó helyzetbe került, amikor az egyik csapattársa kötényt adott neki. A jeleneten mindenki jót mosolygott, majd folytatódott a játék. 

@aekfc 𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 🔥 I MD-1 #AEFC #UECL #football #team #trainingday ♬ πρωτότυπος ήχος - AEK FC

Varga Barnabás rögtön kezdő lehet

Az AEK Athén a harmadik helyen zárta a Konferencialiga alapszakaszát, így rájátszás nélkül jutott a nyolcaddöntőbe. A Celje ellen pedig jó eséllyel Varga Barnabás is a kezdőcsapatban kap helyet.

A gazzetta.gr beszámolója szerint Marko Nikolics vezetőedző kétcsatáros rendszerben küldheti pályára együttesét, a mérkőzés előtti edzéseken pedig a Varga-Jovics támadópárost próbálgatta. A portál azt is megjegyezte, hogy az AEK Athént több mint kétezer szurkoló kíséri el a celjei találkozóra.

 

