Milliárdos lett, Varga Barnabás most van a csúcson

Varga Barnabás januárban hagyta el a Ferencvárost és az AEK Athénhoz szerződött, a transfermarkt az átigazolás óta először frissítette a magyar csatár értékét, és egymillió euróval növelte. A 31 éves támadó most van a csúcson, ekkora emelés pedig világszinten is ritka, hiszen ennyi idős játékosok értéke ritkán ugrik ekkorát - érvelt a Magyar Nemzet.

Varga Barnabás értéke egy millióval növekedett Fotó: aekfc.gr

Varga Barnabás értéke sokat nőtt

Varga jól szerepel Görögországban, az eddigi tíz meccsén négy gólt szerzett és két gólpasszt adott. Minden bizonnyal annak köszönhetően emelkedett az értéke, hogy Athénban is remekel. A Transfermarkt korábban hárommillió euróra tartotta csatár értékét, és most már négymillióra becsüli.

Forintban kifejezve ez több, mint 1,5 milliárd forintot jelent. Ilyen még soha nem történt vele, ez az egész pályafutása legmagasabb értéke.

A Transfermarkt Vargán kívül a világon egyetlen 30 év feletti játékos értékét sem növelte ekkora összeggel - legalább egymillió euróval.