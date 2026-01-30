Győri eltűnt villanyszerelők - Megtörte a csendet Orlik Vilmos felesége: „Egy évtizede szenvedünk”

Már hosszabb ideje szenvednek az áldozatok hozzátartozói, mint az elkövető a győri eltűnt villanyszerelők pere miatt. Ahogyan azt a Bors megírta, hiába ítélték el É. Imrét elsőfokon két ember megöléséért életfogytig tartó fegyházbüntetésre, most a Győri Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a döntést egy eljárási hiba miatt, ezért elölről kell kezdeni a pert. Orlik Vilmos felesége hosszú idő után végre megtörte a csendet. Lapunknak mondta el, mit gondol a döntésről.
Orlik Vilmosnak még 2015-ben veszett nyoma, miután találkozóra hívta É. Imre. A férfi nem tért haza, ami miatt a felesége, Mária és a fiaik aggódni kezdtek. Bejelentették az eltűnését, de a körözés nem vezetett eredményre. Ügyükkel akkor kezdtek behatóbban foglalkozni, amikor három évvel később ugyanilyen körülmények között nyoma veszett Mácsik Zoltánnak. Ám az ügynek még most, több mint tíz évvel később sincs vége.
Több mint egy évtizede küzdünk ezzel az üggyel
– kezdte lapunknak Mária. "Amikor pedig végre vége lenne, valamennyire megnyugodhatnánk, akkor közlik, hogy kezdjük elölről. Nekünk senki sem szólt arról, hogy hatályon kívül helyezték az elsőfokú ítéletet. Az egyik ismerősöm mondta, hogy benne volt a tévében… Borzasztóan felháborít ez a döntés, hát mit akarnak még?"
Mária szerint, ha Mácsik Zoltán nem tűnik el, akkor Orlik Vilmost már mindenki „elfelejtette” volna.
Ha nem történik meg ugyanaz szegény Zolival is, mint velünk, akkor nekünk a mai napig nincs ügyünk
– mondta. "Amikor a férjem eltűnt, akkor nem nekünk, hanem É. Imrének hittek, nem tehettünk semmit. Azt mondták: ha lesz még egy gyilkosság vagy ha elszólja magát Imre, akkor tudnak lépni. Ezt soha nem fogom elfelejteni… Sajnáljuk nagyon Zolit, de sajnos mi az ő ügyével jutottunk előbbre. Ugyanis eddig a pontig azt állította Imre, hogy a férjem elszökött itthonról, külföldre menekítette őt. Persze ez hazugság volt, nem kellett őt sehova se menekíteni. Vilmos több nyelven beszélt, sokat jártunk külföldre, ráadásul sosem ment volna el, mert itt rendezte be az életét. Vilmost eltűntté nyilvánították és kész, de ekkor jött Zoli eltűnése…"
Miután Mácsik Zoltán eltűnt, nagyszabású nyomozás kezdődött el. Sorra kerültek elő a bizonyítékok. Először megtalálták egy autószerelőnél Zoli furgonját, míg É. Imre rokonánál a drága szerszámait és gépeit. Ekkor döntött úgy É. Imre unokatestvére, hogy elmondja: nála is van egy bizonyíték.
Zoli eltűnése kellett ahhoz, hogy É. Imre unokatestvére jelentkezzen, hogy a vállalkozó nála parkoltat egy kocsit. Hát nem kiderült róla, hogy az az én férjemé?! Ám ekkor már hiába kezdtek volna el nyomozni a férjem ügyében, hiszen már annyi év telt el, hogy az összes bizonyítékot megsemmisítette. Ezért Zolira fókuszált a hatóság.
Végül É. Imrét megvádolták a két villanyszerelő megölésével. A bíróság szerint Orlik Vilmost a kibérelt kotrógép miatt végezte ki, amit elrejtve találtak meg Ausztriában.
"Én azt nem értem, miért kell elölről kezdeni az ügyet? Hány embernek kellett volna még meghalnia? A férjem, Vilmos, Mácsik Zoltán és ott van még Imre eltűnt szomszédasszonya is, akiről a mai napig senki sem beszél… Ja, és azok a tanúk, akik elmondják, hogy meg akarták őket is ölni. Remélem, maximum egy év alatt letárgyalják már, mert nem bírjuk tovább, sem lelkileg, sem anyagilag. A bíróságnak is látnia kell, hogy É. Imre életfogytiglanit érdemel, semmi mást!" – zárta az asszony.
A Győri Ítélőtábla eljárási hibára hivatkozva helyezte hatályon kívül az ítéletet és utasította új eljárásra az elsőfokú bíróságot. A döntése alapján É. Imrét nem bocsátják szabadlábra, ugyanis korábban megszegte a házi őrizetére vonatkozó szabályokat, így fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye.
