Győri eltűnt villanyszerelők - Megtörte a csendet Orlik Vilmos felesége: „Egy évtizede szenvedünk”

Már hosszabb ideje szenvednek az áldozatok hozzátartozói, mint az elkövető a győri eltűnt villanyszerelők pere miatt. Ahogyan azt a Bors megírta, hiába ítélték el É. Imrét elsőfokon két ember megöléséért életfogytig tartó fegyházbüntetésre, most a Győri Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a döntést egy eljárási hiba miatt, ezért elölről kell kezdeni a pert. Orlik Vilmos felesége hosszú idő után végre megtörte a csendet. Lapunknak mondta el, mit gondol a döntésről.

Mácsik Zoltán és Orlik Vilmos, a győri eltűnt villanyszerelők gyilkosság áldozatai lettek Fotó: police.hu

Kezdődik elölről a győri eltűnt villanyszerelők ügye

Orlik Vilmosnak még 2015-ben veszett nyoma, miután találkozóra hívta É. Imre. A férfi nem tért haza, ami miatt a felesége, Mária és a fiaik aggódni kezdtek. Bejelentették az eltűnését, de a körözés nem vezetett eredményre. Ügyükkel akkor kezdtek behatóbban foglalkozni, amikor három évvel később ugyanilyen körülmények között nyoma veszett Mácsik Zoltánnak. Ám az ügynek még most, több mint tíz évvel később sincs vége.

Több mint egy évtizede küzdünk ezzel az üggyel

– kezdte lapunknak Mária. "Amikor pedig végre vége lenne, valamennyire megnyugodhatnánk, akkor közlik, hogy kezdjük elölről. Nekünk senki sem szólt arról, hogy hatályon kívül helyezték az elsőfokú ítéletet. Az egyik ismerősöm mondta, hogy benne volt a tévében… Borzasztóan felháborít ez a döntés, hát mit akarnak még?"

Mária szerint, ha Mácsik Zoltán nem tűnik el, akkor Orlik Vilmost már mindenki „elfelejtette” volna.

Ha nem történik meg ugyanaz szegény Zolival is, mint velünk, akkor nekünk a mai napig nincs ügyünk

– mondta. "Amikor a férjem eltűnt, akkor nem nekünk, hanem É. Imrének hittek, nem tehettünk semmit. Azt mondták: ha lesz még egy gyilkosság vagy ha elszólja magát Imre, akkor tudnak lépni. Ezt soha nem fogom elfelejteni… Sajnáljuk nagyon Zolit, de sajnos mi az ő ügyével jutottunk előbbre. Ugyanis eddig a pontig azt állította Imre, hogy a férjem elszökött itthonról, külföldre menekítette őt. Persze ez hazugság volt, nem kellett őt sehova se menekíteni. Vilmos több nyelven beszélt, sokat jártunk külföldre, ráadásul sosem ment volna el, mert itt rendezte be az életét. Vilmost eltűntté nyilvánították és kész, de ekkor jött Zoli eltűnése…"