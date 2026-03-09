Nagy bajban a 14 évesen összevert Jázmin: eltűnt a perdöntő bizonyíték

Lefogták és bántalmazták, mégis a 14 éves Jázmint hozhatják ki hibásnak az ügy végén. A fiatal lánnyal még 2025. április 4-én vitatkozott össze egy 15 éves lány, Jennifer, a lőrinci focipályán. A vita kis idő után abba torkollott, hogy Jennifer riasztotta a rokonait, akik megjelentek a pályán és lefogták Jázmint, akit így összevert az ellenfele. Mindezt a kislány apja felvételekkel akarta bizonyítani, ám azok elvesztek.
Jázmint és Jennifert egy kamaszfiú ugrasztotta össze, mert szerette volna a két lányt verekedni látni. Mindkét lánynak azt hazudta, hogy a másik pletykát terjeszt róla. Addig heccelte őket, amíg végül a focipályán össze nem vitatkoztak. Mindez verekedéssé fajult, ám Jennifer szólt a rokonainak is, akik szintén megjelentek a pályán és lefogták a 14 éves Jázmint, míg a másik lány ütlegelte őt. A tininek megsérült a nyaka, a feje és a haját is kitépték. Mindaddig ütlegelte Jennifer, amíg ki nem mondatták vele, hogy „csicska vagyok”.
Jázmin édesapjának is szóltak, hogy bajban van a lánya. Az apa a helyszínre sietett. Zubor András lapunknak elmondta, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy felnőttek fogták le a lányát, hogy összeverhessék.
Öt felnőtt fogta le a lányomat, hogy ne essen össze az ütésektől és körbeállták, hogy ne tudjon elmenekülni. Azt mondták, addig fogja ütni őt a másik lány, míg ki nem mondja Jázmin, hogy "csicska vagyok"
– nyilatkozta korábban András.
Jázminnak sérült volt a lába eleve, ő nem is hívta volna ki verekedni a másik lányt, ez a fiú ugrasztotta őket össze, brahiból. Nem tudta, hogy ilyen súlyos következményei lesznek. Hazudott mind a két lánynak, hogy a két lány összeverekedjen, mert ő ezt látni akarta.
- mondta Jázmin édesapja.
Jennifer és családja nem ismerte el a bántalmazást. Sőt, amikor az összevert lányt be kellett vinni a kórházba, még oda is követték a családot, hogy fenyegetőzzenek. Azt mondták, hogy ők is feljelentik a lányt. Hát beváltották az ígéretüket, ugyanis Jázminnak meg kellett jelennie a rendőrségen kihallgatásra, mivel azt állította az ellenfele, hogy amikor megütötte a lány arcát, akkor az öklét felsértette a foga.
Azt mondták a rendőrök, hogy azért van erre szükség, mert Jennifer keze megsérült a lányom fogától, amikor ököllel arcon ütötte őt. Ezért feljelentette a lányomat. Tehát már ott tartunk, hogy senkit nem érdekel, hogy Jázmint felnőttek fogták le és összeverték
- mondta az apa.
Andrásék abban bíztak, hogy ha a rendőrség beszerzi a köztéri kamera felvételeit, és azon látható lesz majd a felnőttek jelenléte és a támadás. Azonban megdöbbentő dolog történt: eltűntek a felvételek.
"Azt a tájékoztatást kaptam, hogy nincsenek felvételek. Én ezt nem is értem. Közölték, hogy a polgárőrök megnézték a videót és azon nem látszik semmi, így nem mentették ki. Azonban ez nem állja meg sehogysem a helyét. Beszéltem a helyi polgárőrökkel, akik mondták, hogy ők nem látták a felvételt. Pedig szükségünk van ezekre a felvételekre, hogy igazoljuk, a lányom ártatlan!" – zárta szavait az édesapa.
A Hatvani Rendőrkapitányág garázdaság bűncselekmény miatt indított eljárást, amely jelenleg is folyamatban van, ezért bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni az esetről
- írták a Bors megkeresésére a rendőrök.
