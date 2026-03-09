Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Nagy bajban a 14 évesen összevert Jázmin: eltűnt a perdöntő bizonyíték

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 17:00
Jázmint az édesapja szerint több felnőtt is lefogta, míg egy vele egykorú lány ütlegelte. A tinilány kórházba került, mégis őt jelentették fel, mivel a támadó ökle megsérült Jázmin fogától, amikor behúzott neki. Kérte az apa, hogy gyűjtsék be a kamerafelvételeket, amin látható az összevert Jázmin, de most kiderült; ezek a perdöntő bizonyítékok elveszhettek.
Lefogták és bántalmazták, mégis a 14 éves Jázmint hozhatják ki hibásnak az ügy végén. A fiatal lánnyal még 2025. április 4-én vitatkozott össze egy 15 éves lány, Jennifer, a lőrinci focipályán. A vita kis idő után abba torkollott, hogy Jennifer riasztotta a rokonait, akik megjelentek a pályán és lefogták Jázmint, akit így összevert az ellenfele. Mindezt a kislány apja felvételekkel akarta bizonyítani, ám azok elvesztek. 

Elveszhettek a bizonyítékok az összevert Jázmin ügyében Fotó: Shutterstock

 

Mindent rákenhetnek az összevert lányra

Jázmint és Jennifert egy kamaszfiú ugrasztotta össze, mert szerette volna a két lányt verekedni látni. Mindkét lánynak azt hazudta, hogy a másik pletykát terjeszt róla. Addig heccelte őket, amíg végül a focipályán össze nem vitatkoztak. Mindez verekedéssé fajult, ám Jennifer szólt a rokonainak is, akik szintén megjelentek a pályán és lefogták a 14 éves Jázmint, míg a másik lány ütlegelte őt. A tininek megsérült a nyaka, a feje és a haját is kitépték. Mindaddig ütlegelte Jennifer, amíg ki nem mondatták vele, hogy „csicska vagyok”. 

Öt felnőtt fogta le Jázmint

Jázmin édesapjának is szóltak, hogy bajban van a lánya. Az apa a helyszínre sietett. Zubor András lapunknak elmondta, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy felnőttek fogták le a lányát, hogy összeverhessék. 

Öt felnőtt fogta le a lányomat, hogy ne essen össze az ütésektől és körbeállták, hogy ne tudjon elmenekülni. Azt mondták, addig fogja ütni őt a másik lány, míg ki nem mondja Jázmin, hogy "csicska vagyok"

– nyilatkozta korábban András. 

Rendőrt kellett hívni a helyszínre Fotó: olvasói

Jázminnak sérült volt a lába eleve, ő nem is hívta volna ki verekedni a másik lányt, ez a fiú ugrasztotta őket össze, brahiból. Nem tudta, hogy ilyen súlyos következményei lesznek. Hazudott mind a két lánynak, hogy a két lány összeverekedjen, mert ő ezt látni akarta.

- mondta Jázmin édesapja. 

Jennifer és családja nem ismerte el a bántalmazást. Sőt, amikor az összevert lányt be kellett vinni a kórházba, még oda is követték a családot, hogy fenyegetőzzenek. Azt mondták, hogy ők is feljelentik a lányt. Hát beváltották az ígéretüket, ugyanis Jázminnak meg kellett jelennie a rendőrségen kihallgatásra, mivel azt állította az ellenfele, hogy amikor megütötte a lány arcát, akkor az öklét felsértette a foga. 

Azt mondták a rendőrök, hogy azért van erre szükség, mert Jennifer keze megsérült a lányom fogától, amikor ököllel arcon ütötte őt. Ezért feljelentette a lányomat. Tehát már ott tartunk, hogy senkit nem érdekel, hogy Jázmint felnőttek fogták le és összeverték

 - mondta az apa. 

Andrásék abban bíztak, hogy ha a rendőrség beszerzi a köztéri kamera felvételeit, és azon látható lesz majd a felnőttek jelenléte és a támadás. Azonban megdöbbentő dolog történt: eltűntek a felvételek. 

"Azt a tájékoztatást kaptam, hogy nincsenek felvételek. Én ezt nem is értem. Közölték, hogy a polgárőrök megnézték a videót és azon nem látszik semmi, így nem mentették ki. Azonban ez nem állja meg sehogysem a helyét. Beszéltem a helyi polgárőrökkel, akik mondták, hogy ők nem látták a felvételt. Pedig szükségünk van ezekre a felvételekre, hogy igazoljuk, a lányom ártatlan!" – zárta szavait az édesapa.

 

A Hatvani Rendőrkapitányág garázdaság bűncselekmény miatt indított eljárást, amely jelenleg is folyamatban van, ezért bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni az esetről

 - írták a Bors megkeresésére a rendőrök.

 

