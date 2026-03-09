Nagy bajban a 14 évesen összevert Jázmin: eltűnt a perdöntő bizonyíték

Lefogták és bántalmazták, mégis a 14 éves Jázmint hozhatják ki hibásnak az ügy végén. A fiatal lánnyal még 2025. április 4-én vitatkozott össze egy 15 éves lány, Jennifer, a lőrinci focipályán. A vita kis idő után abba torkollott, hogy Jennifer riasztotta a rokonait, akik megjelentek a pályán és lefogták Jázmint, akit így összevert az ellenfele. Mindezt a kislány apja felvételekkel akarta bizonyítani, ám azok elvesztek.

Elveszhettek a bizonyítékok az összevert Jázmin ügyében Fotó: Shutterstock

Mindent rákenhetnek az összevert lányra

Jázmint és Jennifert egy kamaszfiú ugrasztotta össze, mert szerette volna a két lányt verekedni látni. Mindkét lánynak azt hazudta, hogy a másik pletykát terjeszt róla. Addig heccelte őket, amíg végül a focipályán össze nem vitatkoztak. Mindez verekedéssé fajult, ám Jennifer szólt a rokonainak is, akik szintén megjelentek a pályán és lefogták a 14 éves Jázmint, míg a másik lány ütlegelte őt. A tininek megsérült a nyaka, a feje és a haját is kitépték. Mindaddig ütlegelte Jennifer, amíg ki nem mondatták vele, hogy „csicska vagyok”.

Öt felnőtt fogta le Jázmint

Jázmin édesapjának is szóltak, hogy bajban van a lánya. Az apa a helyszínre sietett. Zubor András lapunknak elmondta, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy felnőttek fogták le a lányát, hogy összeverhessék.

Öt felnőtt fogta le a lányomat, hogy ne essen össze az ütésektől és körbeállták, hogy ne tudjon elmenekülni. Azt mondták, addig fogja ütni őt a másik lány, míg ki nem mondja Jázmin, hogy "csicska vagyok"

– nyilatkozta korábban András.

Rendőrt kellett hívni a helyszínre Fotó: olvasói

Jázminnak sérült volt a lába eleve, ő nem is hívta volna ki verekedni a másik lányt, ez a fiú ugrasztotta őket össze, brahiból. Nem tudta, hogy ilyen súlyos következményei lesznek. Hazudott mind a két lánynak, hogy a két lány összeverekedjen, mert ő ezt látni akarta.

- mondta Jázmin édesapja.

Jennifer és családja nem ismerte el a bántalmazást. Sőt, amikor az összevert lányt be kellett vinni a kórházba, még oda is követték a családot, hogy fenyegetőzzenek. Azt mondták, hogy ők is feljelentik a lányt. Hát beváltották az ígéretüket, ugyanis Jázminnak meg kellett jelennie a rendőrségen kihallgatásra, mivel azt állította az ellenfele, hogy amikor megütötte a lány arcát, akkor az öklét felsértette a foga.

Azt mondták a rendőrök, hogy azért van erre szükség, mert Jennifer keze megsérült a lányom fogától, amikor ököllel arcon ütötte őt. Ezért feljelentette a lányomat. Tehát már ott tartunk, hogy senkit nem érdekel, hogy Jázmint felnőttek fogták le és összeverték

- mondta az apa.