Győri eltűnt villanyszerelők: bajban a bíróság, nyoma veszett az egyik fontos bizonyítéknak

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 16:20
Hatályon kívül helyezték az első fokú ítélet döntését, miszerint életfogytiglani börtönre ítélik É. Imrét. A vállalkozót a győri eltűnt villanyszerelők megölésével vádolják, ám most úgy tűnik, hogy egy eljárási hiba miatt kezdődhet elölről a per. Ez azt is jelenti, hogy újra megnézik a bizonyítékokat, ám a bíróság nincs könnyű helyzetben, ugyanis az egyik fontos bűnjelnek nyoma veszett.
Mongyi Nikolett
A szerző cikkei

Újrakezdődik a győri eltűnt villanyszerelők pere. Szerdán, ( jan. 28.) napközben adta hírül a Győri Ítélőtábla, hogy eljárási hibát találtak az ügy során, ami miatt hatályon kívül helyezték É. Imre ítéletét. Az eredeti döntés szerint a vállalkozó élete végéig fegyházban lenne azért, mert meggyilkolta Orlik Vilmost és Mácsik Zoltánt. Ám most úgy tűnik, kezdődik a legelejétől a per. Ismét előveszik a bizonyítékokat, ám ezek közül egyet biztosan nem fognak már megtalálni. 

Újratárgyalják a győri eltűnt villanyszerelők ügyét / Fotó: olvasói

Győri eltűnt villanyszerelők: perdöntő bizonyítékot loptak el 

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, a Győri Ítélőtábla hatályon kívül helyezte É. Imre első fokú ítéletét egy eljárási hiba miatt. Ezért elölről kezdik az ügyet tárgyalni. Előveszik a bizonyítékokat, ám azok közül egyet biztosan nem fognak megtalálni. 

Ahogyan arról lapunk beszámolt, Mácsik Zoltánt az eltűnése napján találkozóra hívta É. Imre, az abdai benzinkúthoz. Ide Zoltán a fehér VW Transzporterével érkezett meg, amivel végül követte É. Imre autóját az ikrényi horrortanyájára. Az autót a vállalkozó végül egy autószerelőnél próbálta elrejteni, de a hatóságok megtalálták, majd a bíróság visszaadta Zoltán családjának. Mártiék egy telephelyre szállíttatták a rendszám nélküli autót, hogy biztonságban legyen, ám onnan valaki ellopta. 

Ellopták Zoltán autóját. Ez az egyik főbizonyíték az ügyben / Fotó: Bors

 

Zoli autója eltűnt!  A férjem furgonja az ügy szempontjából egy nagyon fontos bűnjel, hiszen ezzel közlekedett Zoli az eltűnése napján. Zoli autóján nincs rendszámtábla az eset óta. Nem tudjuk, hová lett a furgon a telephelyről, félünk, hogy egy bontóban köt ki. Szóltunk, bejelentettük a bíróságon, hiszen senkinek sem volt joga elvinni! Azóta a rendőrség fénykép nélkül körözi az autót 

– mondta korábban Mácsik Zoltán felesége, Márti.

A fontos bűnjel eltűnése ellenére a bíróság talál megoldást arra, hogy a Transzporter hiányában is le tudja folytatni az újratárgyalást.
 

 

