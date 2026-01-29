Győri eltűnt villanyszerelők: bajban a bíróság, nyoma veszett az egyik fontos bizonyítéknak

Újrakezdődik a győri eltűnt villanyszerelők pere. Szerdán, ( jan. 28.) napközben adta hírül a Győri Ítélőtábla, hogy eljárási hibát találtak az ügy során, ami miatt hatályon kívül helyezték É. Imre ítéletét. Az eredeti döntés szerint a vállalkozó élete végéig fegyházban lenne azért, mert meggyilkolta Orlik Vilmost és Mácsik Zoltánt. Ám most úgy tűnik, kezdődik a legelejétől a per. Ismét előveszik a bizonyítékokat, ám ezek közül egyet biztosan nem fognak már megtalálni.

Újratárgyalják a győri eltűnt villanyszerelők ügyét / Fotó: olvasói

Győri eltűnt villanyszerelők: perdöntő bizonyítékot loptak el

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, a Győri Ítélőtábla hatályon kívül helyezte É. Imre első fokú ítéletét egy eljárási hiba miatt. Ezért elölről kezdik az ügyet tárgyalni. Előveszik a bizonyítékokat, ám azok közül egyet biztosan nem fognak megtalálni.

Ahogyan arról lapunk beszámolt, Mácsik Zoltánt az eltűnése napján találkozóra hívta É. Imre, az abdai benzinkúthoz. Ide Zoltán a fehér VW Transzporterével érkezett meg, amivel végül követte É. Imre autóját az ikrényi horrortanyájára. Az autót a vállalkozó végül egy autószerelőnél próbálta elrejteni, de a hatóságok megtalálták, majd a bíróság visszaadta Zoltán családjának. Mártiék egy telephelyre szállíttatták a rendszám nélküli autót, hogy biztonságban legyen, ám onnan valaki ellopta.

Ellopták Zoltán autóját. Ez az egyik főbizonyíték az ügyben / Fotó: Bors

Zoli autója eltűnt! A férjem furgonja az ügy szempontjából egy nagyon fontos bűnjel, hiszen ezzel közlekedett Zoli az eltűnése napján. Zoli autóján nincs rendszámtábla az eset óta. Nem tudjuk, hová lett a furgon a telephelyről, félünk, hogy egy bontóban köt ki. Szóltunk, bejelentettük a bíróságon, hiszen senkinek sem volt joga elvinni! Azóta a rendőrség fénykép nélkül körözi az autót

– mondta korábban Mácsik Zoltán felesége, Márti.

A fontos bűnjel eltűnése ellenére a bíróság talál megoldást arra, hogy a Transzporter hiányában is le tudja folytatni az újratárgyalást.

