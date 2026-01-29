Győri eltűnt villanyszerelők: bajban a bíróság, nyoma veszett az egyik fontos bizonyítéknak

Újrakezdődik a győri eltűnt villanyszerelők pere. Szerdán, ( jan. 28.) napközben adta hírül a Győri Ítélőtábla, hogy eljárási hibát találtak az ügy során, ami miatt hatályon kívül helyezték É. Imre ítéletét. Az eredeti döntés szerint a vállalkozó élete végéig fegyházban lenne azért, mert meggyilkolta Orlik Vilmost és Mácsik Zoltánt. Ám most úgy tűnik, kezdődik a legelejétől a per. Ismét előveszik a bizonyítékokat, ám ezek közül egyet biztosan nem fognak már megtalálni.
Ahogyan arról a Bors is beszámolt, a Győri Ítélőtábla hatályon kívül helyezte É. Imre első fokú ítéletét egy eljárási hiba miatt. Ezért elölről kezdik az ügyet tárgyalni. Előveszik a bizonyítékokat, ám azok közül egyet biztosan nem fognak megtalálni.
Ahogyan arról lapunk beszámolt, Mácsik Zoltánt az eltűnése napján találkozóra hívta É. Imre, az abdai benzinkúthoz. Ide Zoltán a fehér VW Transzporterével érkezett meg, amivel végül követte É. Imre autóját az ikrényi horrortanyájára. Az autót a vállalkozó végül egy autószerelőnél próbálta elrejteni, de a hatóságok megtalálták, majd a bíróság visszaadta Zoltán családjának. Mártiék egy telephelyre szállíttatták a rendszám nélküli autót, hogy biztonságban legyen, ám onnan valaki ellopta.
Zoli autója eltűnt! A férjem furgonja az ügy szempontjából egy nagyon fontos bűnjel, hiszen ezzel közlekedett Zoli az eltűnése napján. Zoli autóján nincs rendszámtábla az eset óta. Nem tudjuk, hová lett a furgon a telephelyről, félünk, hogy egy bontóban köt ki. Szóltunk, bejelentettük a bíróságon, hiszen senkinek sem volt joga elvinni! Azóta a rendőrség fénykép nélkül körözi az autót
– mondta korábban Mácsik Zoltán felesége, Márti.
A fontos bűnjel eltűnése ellenére a bíróság talál megoldást arra, hogy a Transzporter hiányában is le tudja folytatni az újratárgyalást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.