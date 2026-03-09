Hivatalos: megerősítették a lőrinci Mátravidéki Erőmű védelmét

Antal László vezérőrnagy közölte: a lőrinci Mátravidéki Erőműben, a Magyar Villamosművek (MVM) egyik energiatermelő erőművében a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest Helyőrségi Dandár katonái hajtanak végre 24 órás szolgálati rendnek megfelelően őrzés-védelmi megerősítést.
Emlékeztetett, hogy a kormány február 25-én döntött a magyarországi infrastruktúrák és az energialétesítmények megerősítéséről, illetve az őrzés-védelem fokozásáról, ez február 27-én megjelent a 30/2026-os kormányrendeletben.
Elmondta, jelenleg 75 helyszínen hajtják végre ezt a feladatot, ami magában foglalja az őrzés-védelmet, a járőrözést és a drónvédelmet.
A feladat végrehajtásában a Magyar Honvédség kijelölt erői mellett a Belügyminisztérium, önkormányzatok, a kormány különböző szervezetei, illetve az infrastruktúrák őrzés-védelmét ellátó biztonsági cégek működnek együtt - mondta, hozzátéve, hogy a Magyar Honvédség feladatvégrehajtó állományában megtalálható a szárazföldi, a légierő, valamint a különleges műveleti erő állománya, továbbá a területvédelmi ezredek hivatásos és szerződéses állománya is.
Antal László kiemelte, Lőrinciben, mint más helyszíneken is jó az együttműködés az energiaszolgáltató céggel, folyamatos a kapcsolattartás, az információáramlás, ennek köszönhetően megoldott a feladatvégrehajtás és az energiaellátás biztonsága.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.