Barbie 67 éves lett: Íme 10 érdekesség, amit nem tudtál Greta Gerwig filmjéről!

Március a nők hónapja: nem elég, hogy a nőjogi mozgalmak hatására március 8. lett az ENSZ által elismert nemzetközi nőnap, rögtön másnap, március 9-én is egy igazán fontos mérföldkövet ünnepelhetünk, melynek Greta Gerwig rendező állított örök emléket 2023-ban. 1959. március 9-én, a New Yorkban tartott nemzetközi játékvásáron mutatták be először a Barbie babát. Barbie innentől kezdve indult világkörüli hódító útjára, azóta pedig március 9. vált a játékbaba hivatalos „születésnapjává”. Greta GerwigBarbie című filmje sok más magvas gondolat mellett emléket állít nemcsak a játéknak és a mögötte rejlő filozófiának, hanem az alkotónak, Ruth Handlernek is.
Barbie film: 10 érdekesség, amit talán nem tudtál
A nyitójelenetben látható Barbie a csíkos fürdőruhával és a szőke copffal pontos mása az 1959-ben piacra dobott első Barbie babának.
A nyitójelenetben a filmrajongók felismerhették Stanley Kubrick2001: Űrodüsszeia című rendezésének nyitóképeit. Greta Gerwig nemcsak utalásként alkalmazta a snitteket, az első három vágat konkrét érintetlen nyersanyag Kubrick filmjéből.
Csupán 2 héttel a mozipremier után a Barbie film kivívta azt a megtisztelő pozíciót, hogy az első olyan milliárd dolláros filmként tarthatjuk számon, amit kizárólag nő rendezett.
Amikor Barbie (Margot Robbie) és Ken (Ryan Gosling) elindulnak a való világba a pink kabriolet kilométeróráján látható 031959 számsor a Barbie baba születésnapjára utal.
A sellőbarbikat kivétel nélkül Dua Lipa énekesnő alakítja, kivéve a fiút, akinek szerepében John Cena pankrátort üdvözölhettük.
Biztosan sok mozinéző számított rá, hogy magától értetődően a dán-norvég Aqua együttes Barbie girl című eurodance slágere is felcsendül majd a filmben. Erre végül nem került sor, mert Gerwigék nem tudták megszerezni a jogokat, így került a stáblista alá Nicki Minaj és Ice Spice saját verziója.
Margot Robbie és Ryan Gosling görkoris jelenetének ikonikus jelmezét az 1994-ben piacra dobott Hot Skatin’ Barbie kollekció ihlette. Margot Robbie később elárulta, hogy a forgatás valóban kint zajlott Venice Beach-en és nagyon kényelmetlenül érezte magát, mert mindenki tátott szájjal bámulta őket.
