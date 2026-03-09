Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Barbie 67 éves lett: Íme 10 érdekesség, amit nem tudtál Greta Gerwig filmjéről!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 16:50
Ruth Handler 67 évvel ezelőtt valami hatalmasat alkotott a világ számára. 1959. március 9. óta ezen a napon ünnepeljük Barbie születésnapját, akiről még Greta Gerwig is csinált filmet.
Párkányi Boriska
Március a nők hónapja: nem elég, hogy a nőjogi mozgalmak hatására március 8. lett az ENSZ által elismert nemzetközi nőnap, rögtön másnap, március 9-én is egy igazán fontos mérföldkövet ünnepelhetünk, melynek Greta Gerwig rendező állított örök emléket 2023-ban. 1959. március 9-én, a New Yorkban tartott nemzetközi játékvásáron mutatták be először a Barbie babát. Barbie innentől kezdve indult világkörüli hódító útjára, azóta pedig március 9. vált a játékbaba hivatalos „születésnapjává”. Greta Gerwig Barbie című filmje sok más magvas gondolat mellett emléket állít nemcsak a játéknak és a mögötte rejlő filozófiának, hanem az alkotónak, Ruth Handlernek is.

Margot Robbie a Barbie filmben Barbie szerepében.
Barbie a mai napon, március 9-én 67. születésnapját ünnepli (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Barbie film: 10 érdekesség, amit talán nem tudtál

  • A nyitójelenetben látható Barbie a csíkos fürdőruhával és a szőke copffal pontos mása az 1959-ben piacra dobott első Barbie babának.
Margot Robbie Barbie szerepében a Barbie film nyitójelenetében.
A nyitóképekkel Greta Gerwig egyszerre tisztelgett Stanley Kubrick és Ruth Handler előtt (Fotó: JLPPA/Bestimage)
  • A nyitójelenetben a filmrajongók felismerhették Stanley Kubrick 2001: Űrodüsszeia című rendezésének nyitóképeit. Greta Gerwig nemcsak utalásként alkalmazta a snitteket, az első három vágat konkrét érintetlen nyersanyag Kubrick filmjéből.
  • Csupán 2 héttel a mozipremier után a Barbie film kivívta azt a megtisztelő pozíciót, hogy az első olyan milliárd dolláros filmként tarthatjuk számon, amit kizárólag nő rendezett.
  • Amikor Barbie (Margot Robbie) és Ken (Ryan Gosling) elindulnak a való világba a pink kabriolet kilométeróráján látható 031959 számsor a Barbie baba születésnapjára utal.
Ryan Gosling Ken szerepében és Margot Robbie Barbie szerepében a Barbie filmben.
Greta Gerwig minden apró részletre odafigyelt a Barbie filmben (Fotó: Warner Bros.)
  • A Midge barbit játszó színész nem más, mint a nemrég mozikba került Üvöltő szelek rendezője, Emerald Fennell.
  • A sellőbarbikat kivétel nélkül Dua Lipa énekesnő alakítja, kivéve a fiút, akinek szerepében John Cena pankrátort üdvözölhettük. 
  • Biztosan sok mozinéző számított rá, hogy magától értetődően a dán-norvég Aqua együttes Barbie girl című eurodance slágere is felcsendül majd a filmben. Erre végül nem került sor, mert Gerwigék nem tudták megszerezni a jogokat, így került a stáblista alá Nicki Minaj és Ice Spice saját verziója.
  • Az Oscar-gálás performansszal hatalmas népszerűségre szert tett I’m just Ken című dalt Mark Ronson eredetileg poénnak szánta, és teljesen komolytalan szándékkal küldte el Greta Gerwignek, de a rendezőnek nagyon megtetszett, így bekerült a filmbe.
  • Ryan Gosling kiszőkíttette a haját és leadott 10 kilót a szerep kedvéért.
Margot Robbie és Ryan Gosling görkoriznak a Barbie filmben.
Margot Robbie kifejezetten kellemetlenül érezte magát a görkoris forgatáson (Fotó: JLPPA/Bestimage)
  • Margot Robbie és Ryan Gosling görkoris jelenetének ikonikus jelmezét az 1994-ben piacra dobott Hot Skatin’ Barbie kollekció ihlette. Margot Robbie később elárulta, hogy a forgatás valóban kint zajlott Venice Beach-en és nagyon kényelmetlenül érezte magát, mert mindenki tátott szájjal bámulta őket.

 

