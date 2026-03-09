Barbie 67 éves lett: Íme 10 érdekesség, amit nem tudtál Greta Gerwig filmjéről!

Március a nők hónapja: nem elég, hogy a nőjogi mozgalmak hatására március 8. lett az ENSZ által elismert nemzetközi nőnap, rögtön másnap, március 9-én is egy igazán fontos mérföldkövet ünnepelhetünk, melynek Greta Gerwig rendező állított örök emléket 2023-ban. 1959. március 9-én, a New Yorkban tartott nemzetközi játékvásáron mutatták be először a Barbie babát. Barbie innentől kezdve indult világkörüli hódító útjára, azóta pedig március 9. vált a játékbaba hivatalos „születésnapjává”. Greta Gerwig Barbie című filmje sok más magvas gondolat mellett emléket állít nemcsak a játéknak és a mögötte rejlő filozófiának, hanem az alkotónak, Ruth Handlernek is.

Barbie a mai napon, március 9-én 67. születésnapját ünnepli (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Barbie film: 10 érdekesség, amit talán nem tudtál

A nyitójelenetben látható Barbie a csíkos fürdőruhával és a szőke copffal pontos mása az 1959-ben piacra dobott első Barbie babának.

A nyitóképekkel Greta Gerwig egyszerre tisztelgett Stanley Kubrick és Ruth Handler előtt (Fotó: JLPPA/Bestimage)

A nyitójelenetben a filmrajongók felismerhették Stanley Kubrick 2001: Űrodüsszeia című rendezésének nyitóképeit. Greta Gerwig nemcsak utalásként alkalmazta a snitteket, az első három vágat konkrét érintetlen nyersanyag Kubrick filmjéből.

című rendezésének nyitóképeit. nemcsak utalásként alkalmazta a snitteket, az első három vágat konkrét érintetlen nyersanyag Kubrick filmjéből. Csupán 2 héttel a mozipremier után a Barbie film kivívta azt a megtisztelő pozíciót, hogy az első olyan milliárd dolláros filmként tarthatjuk számon, amit kizárólag nő rendezett.

film kivívta azt a megtisztelő pozíciót, hogy az első olyan milliárd dolláros filmként tarthatjuk számon, amit kizárólag nő rendezett. Amikor Barbie (Margot Robbie) és Ken (Ryan Gosling) elindulnak a való világba a pink kabriolet kilométeróráján látható 031959 számsor a Barbie baba születésnapjára utal.

Greta Gerwig minden apró részletre odafigyelt a Barbie filmben (Fotó: Warner Bros.)