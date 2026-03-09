Meggyalázták Diogo Jota emlékét, a Liverpool azonnal intézkedett

Vérláító bejegyzés született Diogo Jota kapcsán. Az egyik legnépszerűbb közösségi oldalnak számító X (korábbi nevén Twitter) egyik felhasználója arra kérte a felület mesterséges intelligenciáját, hogy írjon egy vulgáris posztot a Liverpoolról, és annak szurkolóiról, valamint a klub tavaly nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt játékosáról.

Diogo Jota mindössze 28 évesen vesztette életét Fotó: Marc Atkins

Bemocskolták Diogo Jota emlékét

A program sajnálatos módon eleget tett a felháborító kérésnek, és egy nyomdafestéket nem tűrő, sértő hangvételű választ generált. A szöveg többek között a 28 éves futballistát tette felelőssé testvére, André Silva haláláért, aki szintén az autóban tartózkodott a tragikus baleset idején.

A Liverpool vezetősége tudomást szerzett a vérlázító tartalomról, és azonnal kezdeményezte minden, az esettel kapcsolatos bejegyzés eltávolítását a platformról. A The Athletic beszámolója szerint a posztot közel kétmillióan tekintették meg, mielőtt bármilyen intézkedés történt volna. Bár az eredeti írás időközben elérhetetlenné vált, több felhasználó is megismételte ugyanazt a kérést, így a sértő szöveg néhány kattintással továbbra is elolvasható.

Teljesen elfogadhatatlan, és a szurkolókat undorral tölti el. Megdöbbentő és felkavaró, hogy a mesterséges intelligencia ilyen gyűlölettel teli nyelvezetet generálhat egy ilyen jelentős platformon

– fogalmazott az eset kapcsán Ian Byrne, liverpooli parlamenti képviselő.