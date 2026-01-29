Eltűnt villanyszerelők: ha óvatosabb a gyilkossággal vádolt É. Imre, lehet, hogy már szabadult volna

Saját felelőtlensége miatt kell börtönben maradnia a győri eltűnt villanyszerelők megölésével vádolt É. Imrének. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a vállalkozót előre kitervelten, aljas indokból, nyereségvágyból, több ember sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják. Első fokon a bíróság életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, ám most minden megváltozott. A Győri Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a döntést, mivel eljárási szabálysértést találtak. Így a per újra elölről kezdődik.

Újratárgyalják a győri eltűnt villanyszerelők perét / Fotó: Csapó Balázs





Győri eltűnt villanyszerelők: É. Imre, már akár szabad is lehetne

Sokkoló bejelentést tett szerdán délután (jan. 28.), a Győri Ítélőtábla. É. Imre ítéletét hatályon kívül helyezte, azaz megsemmisítette. Mindezt azzal indokolták, hogy eljárási szabálysértést találtak. Megállapították azt is, hogy É. Imrének a börtönben kell maradnia, ám emiatt még fellebbezhet a védőjével.



A Győri Ítélőtábla 2026. január 28-án megtartott tanácsülésen meghozott végzésével az elsőfokú bíróság ítéletét eljárási szabálysértés miatt hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította a Be. 608. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Ez azt jelenti, hogy a bíróság nem volt törvényesen megalapítva vagy a tanács tagjai nem voltak mindvégig jelen a peren. Egyúttal az ítélőtábla rendelkezett arról is, hogy a vádlott letartóztatásban marad

– mondta el lapunknak dr. Korát Viktória, a Győri Ítélőtábla szóvivője.

A mai napig eltűntként keresik Zoltánt, pedig a bíróság kimondta, hogy megölték / Fotó: Csapó Balázs

Kiderült, hogy É. Imrét saját felelőtlensége miatt nem engedik haza a börtönből. A férfi ugyanis korábban már volt bűnügyi felügyelet alatt az otthonában, nyomkövetős lábbilinccsel. Az akkori szabályok szerint engedély nélkül nem hagyhatta el az otthonát és annak területét, ám É. Imre ezt megszegte. Ha ezt nem tette volna, akkor elképzelhető, hogy ma már újra az otthonában lehetne. Azonban a történtek után fennáll a vállalkozó szökésének és elrejtőzésének a veszélye.



Mácsik Zoltán és Orlik Vilmos holtteste még mindig nem került elő

Az áldozatok hozzátartozói a tévéből értesültek arról, hogy az ítélőtábla visszadobta az első fokú bíróság döntését. Mácsik Zoltán felesége, Márti és lányuk, Adrienn összeomlott. Mint mondták, míg Vilmost már évekkel ezelőtt halottá nyilváníttatták, addig Zoltánt a jogerős ítéletig nem fogják. A két villanyszerelőnek a mai napig nem került elő a holtteste. É. Imre pedig mindent tagad, szerinte ő nem ölt meg senkit.

