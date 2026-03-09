Ki ez a srác? A Netflix szépfiúja falja az idősebb nőket: Renée Zellweger után Rachel Weiszt is levadászta

Egy középkorú nő és egy fiatal férfiú románcáért rajong mindenki a streamingen. A nézettségi lista élmezőnyében lassan egy hete tanyázó Vladimir című romkom pillanatok alatt levette a lábáról a Netflix nézőit, köszönhetően a hatodik X-hez közetlítő, viszont még mindig vadítóan szexi Rachel Weisznek, valamint annak a Leo Woodall-nak, aki ugyan csupán pár éve van a szakmában, de már nem először csavarja el egy nála jóval idősebb kolléganője fejét.
Leo Woodall története nem egy klasszikus „gyerekszínészből lett sztár” rege. Az angol sármőr ugyanis már közelebb volt a harmadik X-hez, mint a másodikhoz, mikor berobbant a karrierje. 2022-ben felbukkant a Vámpírakadémia című sorozatban, ahol többen felkapták a fejüket a következő Leonardo DiCapriónak kikiáltott szépfiúra, például a sztárokat sorra castingoló Mike White, A Fehér Lótusz alkotója, aki szerepet ajánlott neki a népszerű széria 2. évadában.
Ezt követően megkapta élete első főszerepét a Netflix Egy nap címre keresztelt romantikus sorozatában, majd miután sikeresen kikötött a streaming mindkét partján, úgy vélte, ideje meghódítani a mozivásznat is.
A hódítóhadjárat első áldozata pedig nem más volt mint Renée Zellweger, és az ő közkedvelt Bridget Jones-filmszériájának negyedik fejezete, a Bolondulásig.
A mozi ugyan vegyes kritikai fogadtatásban részesült, ám a két főszereplő, azaz Renée Zellweger és Leo Woodall közti kémia miatt egy rossz szó sem érte a ház elejét, holott közel három évtizednyi korkülönbség volt közöttük. A Bridget Jones: Bolondulásig szerelmespárja számos izzasztó pillanatot keltett a vásznon, a pletykák anno szárnyra is keltek, hogy talán több is lehet közöttük, ámde ezek a híresztelések tiszavirág életűnek bizonyultak, hiszen Woodall évek óta fülig szerelmes él egy másik színésznőbe, aki (ki nem találják) idősebb tőle.
Aki azt gondolná, a jövő szívtiprója csakis egy szerepet játszik, mikor a 25 éves fiatal hölgyek iránt rajongó Leonardo DiCaprio totális ellentettjeként az érettebb nőket kergeti, az nem is tévedhetne nagyobbat.
Az egy híján 30 esztendős Leo Woodall ugyanis már lassan három éve él boldog párkapcsolatban a nála több mint fél évtizeddel idősebb, szintén Hollywoodban ténykedő Meghann Fahy-vel. A Gyilkos randi, valamint a Netflixet szintén letaroló Szirének szépségével még 2022 februárjában ismerkedtek össze, majd a pletykák szerint egy évvel később már el is kezdtek randizni, ám szerelmüket csak 2023 végén vállalták fel a nyilvánosság előtt.
A Vladimir mind a nyolc epizódja elérhető a Netflix kínálatában. A nem mindennapi romkom-széria előzetesét pedig ide kattintva tekintheted meg:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.