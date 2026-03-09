Ki ez a srác? A Netflix szépfiúja falja az idősebb nőket: Renée Zellweger után Rachel Weiszt is levadászta

Egy középkorú nő és egy fiatal férfiú románcáért rajong mindenki a streamingen. A nézettségi lista élmezőnyében lassan egy hete tanyázó Vladimir című romkom pillanatok alatt levette a lábáról a Netflix nézőit, köszönhetően a hatodik X-hez közetlítő, viszont még mindig vadítóan szexi Rachel Weisznek, valamint annak a Leo Woodall-nak, aki ugyan csupán pár éve van a szakmában, de már nem először csavarja el egy nála jóval idősebb kolléganője fejét.

A legnézettebb Netflix-sorozatok között Rachel Weisz és Leo Woodall romantikázása, a Vladimir is megtalálható (Fotó: IMDb)

HBO Max és Netflix is hamar kipipálva

Leo Woodall története nem egy klasszikus „gyerekszínészből lett sztár” rege. Az angol sármőr ugyanis már közelebb volt a harmadik X-hez, mint a másodikhoz, mikor berobbant a karrierje. 2022-ben felbukkant a Vámpírakadémia című sorozatban, ahol többen felkapták a fejüket a következő Leonardo DiCapriónak kikiáltott szépfiúra, például a sztárokat sorra castingoló Mike White, A Fehér Lótusz alkotója, aki szerepet ajánlott neki a népszerű széria 2. évadában.

Ezt követően megkapta élete első főszerepét a Netflix Egy nap címre keresztelt romantikus sorozatában, majd miután sikeresen kikötött a streaming mindkét partján, úgy vélte, ideje meghódítani a mozivásznat is.

Renée Zellweger is hanyatt vágta magát

A hódítóhadjárat első áldozata pedig nem más volt mint Renée Zellweger, és az ő közkedvelt Bridget Jones-filmszériájának negyedik fejezete, a Bolondulásig.

Renée Zellweger és Leo Woodall is felszólalt az idősebb nők és fiatal férfiak közötti kapcsolatok normalizálása mellett (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A mozi ugyan vegyes kritikai fogadtatásban részesült, ám a két főszereplő, azaz Renée Zellweger és Leo Woodall közti kémia miatt egy rossz szó sem érte a ház elejét, holott közel három évtizednyi korkülönbség volt közöttük. A Bridget Jones: Bolondulásig szerelmespárja számos izzasztó pillanatot keltett a vásznon, a pletykák anno szárnyra is keltek, hogy talán több is lehet közöttük, ámde ezek a híresztelések tiszavirág életűnek bizonyultak, hiszen Woodall évek óta fülig szerelmes él egy másik színésznőbe, aki (ki nem találják) idősebb tőle.

Leo Woodall nem csak a képernyőn él-hal az idősebb nőkért

Aki azt gondolná, a jövő szívtiprója csakis egy szerepet játszik, mikor a 25 éves fiatal hölgyek iránt rajongó Leonardo DiCaprio totális ellentettjeként az érettebb nőket kergeti, az nem is tévedhetne nagyobbat.