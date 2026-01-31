„Koporsóban fogom elhagyni a rácsokat?” – Exkluzív interjú a győri eltűnt villanyszerelők feltételezett gyilkosával

Negyven év. Egy emberöltő. Ennyit kell rácsok mögött töltenie a 68 éves Éles Imrének, ha a megismételt eljárásban jogerősen elítélik. Első fokon tényleges életfogytiglanra ítélték két barátja és munkatársa, a győri eltűnt villanyszerelők meggyilkolásáért, de az ítéletet eljárási hiba miatt a törvényszék hatályon kívül helyezte. A férfi még a fordulat előtt, a szombathelyi börtönben adott exkluzív interjút stábunknak, ahol megtörten, de dacosan jelentette ki: ő nem gyilkos, szerinte az áldozatok talán még ma is élnek.

Megszólalt Éles Imre, a győri eltűnt villanyszerelők feltételezett gyilkosa

A történet, amelytől évek óta hangos a magyar sajtó, sötétebb, mint egy skandináv krimi. Két ember, Orlik Vilmos és Mácsik Zoltán. Mindketten villanyszerelők, mindketten Ausztriában dolgoztak, és mindkettőjüket egyetlen közös pont kötötte össze: Éles Imre. Ma egyikük sincs meg. Nincsenek holttestek, nincsenek véres nyomok, csak a tátongó hiány és egy férfi, aki a bíróság szerint hidegvérrel végzett velük.

„Én ártatlan vagyok” – dacol a vádlott

Éles Imre nem tűnik szörnyetegnek, amikor leül velünk szemben a börtön látogatóhelyiségében. Mégis, a vád szerint elszámolási viták miatt, nem éppen filléres tartozások okán tüntette el barátait a föld színéről. Ő azonban másképp emlékszik.

Az elsőfokú ítélet szerint legkorábban 40 év múlva szabadulhatok. Hogy erre számítottam-e? Nem. Én ártatlan vagyok, ezt most is fenntartom

– mondta némi éllel a hangjában.

A férfi állítja, Orlik Vilmossal 25 éves, Mácsik Zoltánnal több mint 10 éves munkakapcsolat és barátság kötötte össze. Szerinte soha nem volt köztük harag.

Rengeteg pénzt, munkát adtunk egymásnak... Nem volt elszámolási vitánk. Ez nem vita, ez egy üzletszerű beszélgetés volt

– magyarázza a tartozásokról szóló híreket, hozzátéve, hogy a ki nem fizetett pénzek mögött csupán el nem végzett munkák álltak.

Az utolsó képkockák és a „drogüzlet” árnyéka

Mácsik Zoltánt utoljára egy győri benzinkúton látták. A biztonsági kamera rögzítette, ahogy találkozik Élessel, majd együtt elhajtanak a semmibe. A vádlott szerint azonban a felvételek csalnak. Azt állítja, csak egy villanymotor bekötéséről és fizetésről volt szó. De akkor hová tűntek a férfiak? Éles Imre egy olyan verzióval állt elő, ami még a tapasztalt nyomozókat is megdöbbentette: szerinte Mácsik Zoltán nem áldozat, hanem egy profi menekülő.

Mácsik Zoltán egy olyan körbe, olyan társaságba lépett be, akik kábítószer-kereskedelem révén rengeteg pénzt kaszáltak. Ő kellemetlen helyzetbe került, és ő volt kényszerítve... Azt hozzá kell tenni, hogy amit Zoli megtervezett, azt nagyon profin végezte, mert a mai napig nincs semmiféle nyom. El tudom képzelni, hogy él

– közölte az interjúban.