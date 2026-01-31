„Koporsóban fogom elhagyni a rácsokat?” – Exkluzív interjú a győri eltűnt villanyszerelők feltételezett gyilkosával

Negyven év. Egy emberöltő. Ennyit kell rácsok mögött töltenie a 68 éves Éles Imrének, ha a megismételt eljárásban jogerősen elítélik. Első fokon tényleges életfogytiglanra ítélték két barátja és munkatársa, a győri eltűnt villanyszerelők meggyilkolásáért, de az ítéletet eljárási hiba miatt a törvényszék hatályon kívül helyezte. A férfi még a fordulat előtt, a szombathelyi börtönben adott exkluzív interjút stábunknak, ahol megtörten, de dacosan jelentette ki: ő nem gyilkos, szerinte az áldozatok talán még ma is élnek.
A történet, amelytől évek óta hangos a magyar sajtó, sötétebb, mint egy skandináv krimi. Két ember, Orlik Vilmos és Mácsik Zoltán. Mindketten villanyszerelők, mindketten Ausztriában dolgoztak, és mindkettőjüket egyetlen közös pont kötötte össze: Éles Imre. Ma egyikük sincs meg. Nincsenek holttestek, nincsenek véres nyomok, csak a tátongó hiány és egy férfi, aki a bíróság szerint hidegvérrel végzett velük.
Éles Imre nem tűnik szörnyetegnek, amikor leül velünk szemben a börtön látogatóhelyiségében. Mégis, a vád szerint elszámolási viták miatt, nem éppen filléres tartozások okán tüntette el barátait a föld színéről. Ő azonban másképp emlékszik.
Az elsőfokú ítélet szerint legkorábban 40 év múlva szabadulhatok. Hogy erre számítottam-e? Nem. Én ártatlan vagyok, ezt most is fenntartom
– mondta némi éllel a hangjában.
A férfi állítja, Orlik Vilmossal 25 éves, Mácsik Zoltánnal több mint 10 éves munkakapcsolat és barátság kötötte össze. Szerinte soha nem volt köztük harag.
Rengeteg pénzt, munkát adtunk egymásnak... Nem volt elszámolási vitánk. Ez nem vita, ez egy üzletszerű beszélgetés volt
– magyarázza a tartozásokról szóló híreket, hozzátéve, hogy a ki nem fizetett pénzek mögött csupán el nem végzett munkák álltak.
Mácsik Zoltánt utoljára egy győri benzinkúton látták. A biztonsági kamera rögzítette, ahogy találkozik Élessel, majd együtt elhajtanak a semmibe. A vádlott szerint azonban a felvételek csalnak. Azt állítja, csak egy villanymotor bekötéséről és fizetésről volt szó. De akkor hová tűntek a férfiak? Éles Imre egy olyan verzióval állt elő, ami még a tapasztalt nyomozókat is megdöbbentette: szerinte Mácsik Zoltán nem áldozat, hanem egy profi menekülő.
Mácsik Zoltán egy olyan körbe, olyan társaságba lépett be, akik kábítószer-kereskedelem révén rengeteg pénzt kaszáltak. Ő kellemetlen helyzetbe került, és ő volt kényszerítve... Azt hozzá kell tenni, hogy amit Zoli megtervezett, azt nagyon profin végezte, mert a mai napig nincs semmiféle nyom. El tudom képzelni, hogy él
– közölte az interjúban.
Az ügyben van egy harmadik férfi is, aki azt állítja: ő az egyetlen, aki túlélte az Élessel való találkozást. Vallomása szerint a vádlott őt is a kertjébe csalta, pisztolyt fogott a fejéhez és térdre kényszerítette, de az utolsó pillanatban sikerült elszaladnia. Éles szerint ez csak egy drogfüggő agyszüleménye: „Valami bogarak mászkáltak a fejében, én semmi fenyegető magatartást nem tettem feléje.”
Éles Imre érvelése egyszerű, de kíméletlen: ha nincs holttest, nincs bűncselekmény. Szerinte az egész eljárás egy „oktalan, hazug vádaskodás”, hiszen senki nem tudja megmondani, hogyan, hol és mikor hunytak el az áldozatok – ha egyáltalán elhunytak. A 68 éves férfi, aki már börtönben volt, amikor elvesztette feleségét és mindenét, amit Ausztriában felépített, most egy utolsó szalmaszálba kapaszkodik. Segítséget vár olyan ügyvédektől, akik látnak fantáziát a reménytelennek tűnő ügyében.
Magyarországon megszűnt a halálos ítélet, úgy ténylegesen, de ezek szerint mégis van. Én istenhívő vagyok és bízok önmagamban
– zárta a beszélgetést.
Bombafordulat: Elölről kezdődik a győri villanyszerelők pere!
Amikor stábunk a börtönben járt, még senki nem sejtette, hogy az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezik. Nemrégiben ugyanis kiderült: eljárási hiba történt az ügyben. Emiatt az elsőfokú, tényleges életfogytiglani ítéletet hatályon kívül helyezték, és az egész eljárást elölről kell kezdeni. A győri eltűnt villanyszerelők ügye tehát visszakerült a startvonalra, Éles Imre azonban egyelőre a rácsok mögött maradva várja az újabb esélyt az igazára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.