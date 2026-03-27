Debreceni fogászaton vesztette életét egy férfi: Péter soha nem ébredt már fel az altatásból

Fogászati rutinbeavatkozásra érkezett egy férfi még 2022 májusában egy debreceni fogászati magánklinikára. A férfi gyermekkora óta félt a fogorvosoktól, ezért altatásban végzett beavatkozáson kellett volna átesnie. Az altatás megtörtént, a férfi azonban soha sem ébredt fel.

Nem ébredt fel a fogászati altatásból Péter

Péter belehalt a fogászati altatásba

Rutin beavatkozásra jelentkezett egy férfi egy debreceni magánklinikára, miután a hátsó fogát fádalom gyötörte. M. Péter szorongott, így a kérésére az orvosok elaltatták a beavatkozás idejére, azonban később már nem tudták felébreszteni. Az ügyben büntetőeljárást indítottak.

A féri korábban is járt már a klinikán. Ezúttal 2022 májusára kapott időpontot. A kezelésre felesége, Gabriella is elkísérte, de végül magára hagyta, mert a tizenegy éves gyermeküket kellett elhoznia az iskolából. Nem sokkal ezután kapta a sokkoló telefonhívást az asszony.

A feleség azt hitte, hogy hamar végzett a férje, aminek megörült, azonban a telefon túloldaláról borzalmas híreket közöltek. A szomszédjától kapott nyugtatót, azután tudott csak a fogorvosi klinikára menni. Gabriella nővére is hamar a helyszínre érkezett, és telefonon mondta a nőnek, hogy nyugodjon meg, mert az udvaron két mentő is áll. Amikor megérkezett az özvegy, nyomozókat is látott a helyszínen.

Nem ez volt az első altatásos esete

Később a kezelést végző V. Magdolna közölte Gabriellával a rossz hírt, hogy a férje meghalt. Az orvos a mentősöket hibáztatta, de rászóltak, hogy ne mondjon semmit. Gabriella mindössze a férje pulóverét és jegygyűrűjét kapta vissza. Gabriellának a beavatkozást végző fogorvos férfi egy millió forintot utalt át, mondván, hogy a „temetésre elég legyen”. Azóta sem V. Magdolna, sem pedig a fogorvos férfi nem kért bocsánatot, és még a sajnálatukat sem fejezték ki.

M. Péter nem először vett igénybe altatás alatti fogászati kezelést, ugyanis gyerekkora óta félt a fogorvostól. Évekkel ezelőtt már volt probléma az altatással, akkor szörnyű állapotba került az ébredés után, de úgy érezte, hogy a klinikán jó kezekben lesz. A korábbi eset során a férfi szája szétszakadt, letört a foga, és az izomfájdalmai miatt nem tudott megmozdulni, valamint az ébresztés során többen is lefogták M. Pétert.

Emlékszem, megkérdeztem tőle, nem fél-e attól, hogy nem ébred fel, mire azt felelte, »a legjobb kezekben vagyok«

- mondta az özvegy a Blikknek.