Debreceni fogászaton vesztette életét egy férfi: Péter soha nem ébredt már fel az altatásból

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 09:10
Rutinbeavatkozásra érkezett a gyermekkora óta rettegő Péter. A fogászaton igénybe vette az altatás lehetőségét, amiből többet nem ébredt fel. Az ügyben csütörtökön tartottak ülést, ahol az áldozat özvegye tett vallomást.

Fogászati rutinbeavatkozásra érkezett egy férfi még 2022 májusában egy debreceni fogászati magánklinikára. A férfi gyermekkora óta félt a fogorvosoktól, ezért altatásban végzett beavatkozáson kellett volna átesnie. Az altatás megtörtént, a férfi azonban soha sem ébredt fel.

Nem ébredt fel a fogászati altatásból Péter
Rutin beavatkozásra jelentkezett egy férfi egy debreceni magánklinikára, miután a hátsó fogát fádalom gyötörte. M. Péter szorongott, így a kérésére az orvosok elaltatták a beavatkozás idejére, azonban később már nem tudták felébreszteni. Az ügyben büntetőeljárást indítottak. 

A féri korábban is járt már a klinikán. Ezúttal 2022 májusára kapott időpontot. A kezelésre felesége, Gabriella is elkísérte, de végül magára hagyta, mert a tizenegy éves gyermeküket kellett elhoznia az iskolából. Nem sokkal ezután kapta a sokkoló telefonhívást az asszony.  

A feleség azt hitte, hogy hamar végzett a férje, aminek megörült, azonban a telefon túloldaláról borzalmas híreket közöltek. A szomszédjától kapott nyugtatót, azután tudott csak a fogorvosi klinikára menni. Gabriella nővére is hamar a helyszínre érkezett, és telefonon mondta a nőnek, hogy nyugodjon meg, mert az udvaron két mentő is áll. Amikor megérkezett az özvegy, nyomozókat is látott a helyszínen. 

Nem ez volt az első altatásos esete

Később a kezelést végző V. Magdolna közölte Gabriellával a rossz hírt, hogy a férje meghalt. Az orvos a mentősöket hibáztatta, de rászóltak, hogy ne mondjon semmit. Gabriella mindössze a férje pulóverét és jegygyűrűjét kapta vissza. Gabriellának a beavatkozást végző fogorvos férfi egy millió forintot utalt át, mondván, hogy a „temetésre elég legyen”. Azóta sem V. Magdolna, sem pedig a fogorvos férfi nem kért bocsánatot, és még a sajnálatukat sem fejezték ki.  

M. Péter nem először vett igénybe altatás alatti fogászati kezelést, ugyanis gyerekkora óta félt a fogorvostól. Évekkel ezelőtt már volt probléma az altatással, akkor szörnyű állapotba került az ébredés után, de úgy érezte, hogy a klinikán jó kezekben lesz. A korábbi eset során a férfi szája szétszakadt, letört a foga, és az izomfájdalmai miatt nem tudott megmozdulni, valamint az ébresztés során többen is lefogták M. Pétert. 

Emlékszem, megkérdeztem tőle, nem fél-e attól, hogy nem ébred fel, mire azt felelte, »a legjobb kezekben vagyok«

 - mondta az özvegy a Blikknek.  

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
