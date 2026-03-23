Szájszag ellen már a rágó sem segít? Ez az a pont, amikor jobb orvoshoz fordulni

Szájszag ellen sokszor elég néhány egyszerű, természetes módszer.

A rossz lehelet mögött fogászati okok, reflux vagy mandulakő is állhat.

Ha a probléma visszatér, érdemes szakorvossal kivizsgáltatni az okokat.

A rossz leheletnek több oka is lehet. Előfordulhat reggelente, stresszes időszakban, diéta alatt, de akár makacs, napközben is visszatérő formában is. Szerencsére a legtöbb esetben egyszerű, természetes módszerekkel is sokat lehet tenni a szájszag ellen.

Szájszag ellen a rendszeres nyelvtisztítás és a megfelelő folyadékbevitel is sokat számít.

Milyen betegségre utalhat a szájszag?

A kellemetlen szájszag sokszor nem egyszerűen abból fakad, hogy valaki ritkábban mos fogat. Önmagában nem is betegség, ám a háttérben több, egymástól eltérő ok is meghúzódhat:

fogínygyulladás, ínyproblémák;

fogszuvasodás, kezeletlen fogászati gócok;

fogkő jelenléte;

szájszárazság, kevés folyadékfogyasztás;

dohányzás;

emésztőrendszeri problémák, például reflux;

mandulák betegségei, mandulakövek;

szájnyálkahártya-fertőzések, például szájpenész;

orr-, garat- és légúti fertőzések;

anyagcserezavarok, például elhanyagolt cukorbetegség (acetonos lehelet).

A legtöbb esetben ugyan a nem megfelelő szájhigiénia, a ritka vagy felületes fogmosás áll, ám ha a probléma állandósul, mindenképpen érdemes elgondolkodni a mögöttes okokon, és indokolt esetben felkeresni egy fogorvost, szájhigiénikust.

Mi a legjobb szájszag ellen?

Létezik néhány jól bevált természetes megoldás a rossz lehelet megszüntetésére.