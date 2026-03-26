Összeesett focizás közben Budapesten – csapattársai mentették meg az életét

Életveszélyes helyzet alakult ki egy budapesti focipályán, ahol egy 60 év körüli férfi sportolás közben hirtelen rosszul lett.

Focipályán lett rosszul, a mentők rohantak

A férfi a pálya szélén ült le, majd röviddel később a földre zuhant, és görcsrohama kezdődött. Csapattársai azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak, és a mentésirányítás utasításait követve megvizsgálták a légzését. Miután nem észleltek életjeleket, a mentésirányító azonnal újraélesztésre instruálta a bejelentőket, miközben riasztotta a legközelebbi mentőegységet. A focicsapat tagjai egymást váltva kezdték meg a mellkasi nyomásokat, és a pályán elérhető félautomata defibrillátort is használták a férfi életének megmentéséért.

A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, átvették az ellátást, amely az időben megkezdett újraélesztésnek köszönhetően sikeres volt. Az ellátás később rohamkocsival egészült ki, majd emelt szintű légútbiztosítást követően a férfit stabil állapotban szállították kórházba. Az Országos Mentőszolgálat kiemelte: a gyors segítségnyújtás és a jelenlévők lélekjelenléte kulcsszerepet játszott abban, hogy a férfi életét sikerült megmenteni.