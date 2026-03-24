Egy 22 éves brit nő története sokkoló figyelmeztetés mindazok számára, akik nem veszik komolyan az influenza tüneteit. Lara Drew elbagatellizálta a betegséget, de ami ezután jött, arra ő sem számított.

Nem influenza támadta meg: majdnem elveszítette a lábait a fiatal lány

Fotó: Kennedy News and Media / Northfoto

Enyhe influenza mögött rejtőzött a halálos kór

Lara Drew eleinte azt hitte, csupán enyhén influenzás, és az egyetemisták körében gyakori rosszullét gyötri, amit a sok bulizás és kimerültség okoz. A fejfájását ezért nem vette komolyan, és egyszerűen paracetamollal próbálta enyhíteni. Azonban az állapota rövid időn belül drámaian romlott. Másnap már elviselhetetlen fájdalomra ébredt, és nem tudta kinyitni a szemét a fényérzékenység miatt. Hamarosan hányás és görcsrohamok is jelentkeztek, ezért szülei azonnal kórházba vitték, tudta meg a Mirror.

Az ashfordi William Harvey Kórházban derült ki, hogy Lara streptococcus okozta bakteriális agyhártyagyulladásban szenved. Az orvosok a szülőknek azt mondták, hogy a lány mindössze fél órára volt a haláltól. Lara három napig mesterséges altatásban volt, és összesen tíz napot töltött kórházban infúziós kezelés alatt. Bár végül legyőzte a fertőzést, a betegség súlyos következményekkel járt: majdnem elveszítette a lábait, és hosszú rehabilitációra volt szüksége ahhoz, hogy újra járni tudjon.

Először azt hittem, csak influenza – majdnem elveszítettem a lábaimat!

A fiatal nő, aki korábban dráma szakos hallgató volt, ma már pilates-oktatóként dolgozik. Elmondása szerint különösen megrázó volt számára, hogy a betegség egyik pillanatról a másikra vette el tőle a mozgás képességét.

Táncoltam, pörögtem, majd hirtelen még állni sem tudtam. Ez nagyon ijesztő volt

– idézte fel. Lara ma már jól van, de a betegség nagyon megviselte.