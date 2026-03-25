BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újra kellett éleszteni egy egy hónapos kisbabát Debrecenben, perceken múlt a tragédia

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 07:20
Kétségbeesett szülők telefonáltak segítségért. A gyermeküket újra kellett éleszteni, perceken múlt a tragédia.

Újra kellett éleszteni egy egyhónapos kislányt, akit a szülei hoztak vissza az életbe a debreceni mentésirányítás segítségével. Szerencsére nem történt tragédia, a mentők a helyszínre érkezést követően stabilizálták a kislány állapotát.

Újra kellett éleszteni egy egy hónapos kislányt Debrecenben / Fotó: Vad-Len / shutterstock (Képünk illusztráció)

Újra kellett éleszteni, de nem sokon múlt a tragédia

A mentésirányítók munkája közel sem stresszmentes, mindig toppon kell lenniük, hiszen ők az elsők, akiktől segítséget kérnek. A közelmúltban a debreceni egységhez érkezett egy kétségbeesett telefonhívás, amiben fiatal szülők rémálma vált valóra: egy este arra lettek figyelmesek, hogy az egy hónapos kislányuk furcsán veszi a levegőt. Amikor a gyermek segítségére siettek, a kisbaba már nem lélegzett, azonnal mentőért telefonáltak. 

Aznap este Illés-Nagy Fruzsina volt az egyik mentésirányító, hozzá érkezett be a kétségbeesett szülők telefonhívása, és azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, így több mentőegységet riasztott a helyszínre, miközben végig kapcsolatban maradt a halálra rémült szülőkkel. A mentésirányító telefonon keresztül adott utasításokat arra, hogyan végezzék a szülők az újraélesztést

A segítség rövid időn belül meghozta a várt eredményt: a kislány állapota javulni kezdett, és ismét mutatott életjeleket. A mentők a helyszínre érkezéskor már stabilizálni tudták a kisbaba állapotát, végül kórházba szállították további kivizsgálásokra - olvasható a Haon cikkében.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
