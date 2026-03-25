Újra kellett éleszteni egy egy hónapos kisbabát Debrecenben, perceken múlt a tragédia

Újra kellett éleszteni egy egyhónapos kislányt, akit a szülei hoztak vissza az életbe a debreceni mentésirányítás segítségével. Szerencsére nem történt tragédia, a mentők a helyszínre érkezést követően stabilizálták a kislány állapotát.

A mentésirányítók munkája közel sem stresszmentes, mindig toppon kell lenniük, hiszen ők az elsők, akiktől segítséget kérnek. A közelmúltban a debreceni egységhez érkezett egy kétségbeesett telefonhívás, amiben fiatal szülők rémálma vált valóra: egy este arra lettek figyelmesek, hogy az egy hónapos kislányuk furcsán veszi a levegőt. Amikor a gyermek segítségére siettek, a kisbaba már nem lélegzett, azonnal mentőért telefonáltak.

Aznap este Illés-Nagy Fruzsina volt az egyik mentésirányító, hozzá érkezett be a kétségbeesett szülők telefonhívása, és azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, így több mentőegységet riasztott a helyszínre, miközben végig kapcsolatban maradt a halálra rémült szülőkkel. A mentésirányító telefonon keresztül adott utasításokat arra, hogyan végezzék a szülők az újraélesztést.

A segítség rövid időn belül meghozta a várt eredményt: a kislány állapota javulni kezdett, és ismét mutatott életjeleket. A mentők a helyszínre érkezéskor már stabilizálni tudták a kisbaba állapotát, végül kórházba szállították további kivizsgálásokra - olvasható a Haon cikkében.