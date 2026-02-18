Már kétség sem fér hozzá: kiderült, mi okozta Tommy Lee Jones lányának a halálát

Hivatalosan is megerősítették Victoria Jones halálának okát. Tommy Lee Jones 34 éves lányát még múlt hónapban, újév napján találták holtan egy luxusszállodában San Franciscóban.
Január 1-jén hajnali 2:05-kor riasztották a mentőket, miután egy nőnél feltételezett túladagolást jelentettek. A szálloda személyzete állítólag úgy vélte, hogy Victoria Jones ivott, amikor a luxusszálloda padlóján rátaláltak.
A vendégek is azt hitték, hogy csak részeg, mielőtt a mentősök megérkeztek, hogy megpróbálják újraéleszteni Victoriát, akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak. Az első vizsgálat kizárta a bűncselekmény lehetőségét, és megállapította, hogy nem voltak jelei kábítószer-fogyasztásnak.
Most, a San Franciscó-i Főorvosi Hivatal azonban arról adott tájékoztatást, hogy Victoria halála „a kokain toxikus hatásának” tudható be, és baleseti túladagolásnak minősítette a halálesetet – írja a Mirror.
Victoria Kafka Jones 1991. szeptember 3-án született. Filmes bemutatkozása 2002-ben volt, amikor egy kisebb szerepet kapott apja filmjében, a Men in Black II-ben. Gyerekszínészként több produkcióban is feltűnt, felnőttkorára nagyrészt visszavonult a reflektorfénytől, bár alkalmanként megjelent apja, Tommy Lee Jones oldalán vörös szőnyeges eseményeken.
