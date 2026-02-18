Már kétség sem fér hozzá: kiderült, mi okozta Tommy Lee Jones lányának a halálát

Hivatalosan is megerősítették Victoria Jones halálának okát. Tommy Lee Jones 34 éves lányát még múlt hónapban, újév napján találták holtan egy luxusszállodában San Franciscóban.

Tommy Lee és Victoria Jones Fotó: Janet Gough/AFF-USA.com / MEGA

Január 1-jén hajnali 2:05-kor riasztották a mentőket, miután egy nőnél feltételezett túladagolást jelentettek. A szálloda személyzete állítólag úgy vélte, hogy Victoria Jones ivott, amikor a luxusszálloda padlóján rátaláltak.

A vendégek is azt hitték, hogy csak részeg, mielőtt a mentősök megérkeztek, hogy megpróbálják újraéleszteni Victoriát, akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak. Az első vizsgálat kizárta a bűncselekmény lehetőségét, és megállapította, hogy nem voltak jelei kábítószer-fogyasztásnak.

Most, a San Franciscó-i Főorvosi Hivatal azonban arról adott tájékoztatást, hogy Victoria halála „a kokain toxikus hatásának” tudható be, és baleseti túladagolásnak minősítette a halálesetet – írja a Mirror.

Victoria Kafka Jones 1991. szeptember 3-án született. Filmes bemutatkozása 2002-ben volt, amikor egy kisebb szerepet kapott apja filmjében, a Men in Black II-ben. Gyerekszínészként több produkcióban is feltűnt, felnőttkorára nagyrészt visszavonult a reflektorfénytől, bár alkalmanként megjelent apja, Tommy Lee Jones oldalán vörös szőnyeges eseményeken.