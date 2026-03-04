Rajongsz a fiatalos stílusért? Így keverd a mintás ruhákat, hogy mindenki azt higgye, stylist öltöztet

A nők többsége természetesen odavan a vagány, összeillő szettekért, azonban az utcán néha kiszúrunk egy-egy merész trendet, amitől újra beleszeretünk a divatba. Hiszen van valami egészen lenyűgöző abban, ahogyan a merész csíkokat vegyítjük a kockás darabokkal. Ezért most megmutatjuk, hogyan kombinád a már meglévő mintás ruhadarabjaidat.

Ezek a mintás ruhakombinációk most mindent visznek!

Fotó: GettyImages

Figyelj oda a színekre és az árnyalatokra.

Tartsd szem előtt a minták harmóniáját.

Válassz bátran állatmintás darabokat.

Kombináld a csíkos ingedet egy mintás ruhával.

A mintás ruhák kombinálásánál rendkívül fontos, hogy odafigyelj a megfelelő egyensúlyra. Tehát, ha van egy nagy mintákkal díszített, feltűnő darabod, akkor válassz hozzá valami visszafogottabb szettet. Emellett fektess hangsúlyt a hasonló színsémákra is. Bár nincs kötelező szabály, amit mindenképpen be kellene tartanod, a következő tippek jó kiindulópontot adhatnak. De lássuk is, hogyan vegyél fel egyszerre több mintás darabot!

Tartsd szem előtt a színeket

Amennyiben a választásod egy élénk színű, mintás ruhára esik, akkor próbálj meg felkapni hozzá egy sötétebb árnyalatú darabot. A sötét és világos árnyalatok ugyanis szépen kiegyensúlyozzák egymást és nem fognak túlzóan hatni.

Ügyelj a minták harmóniájára

Ha kiegyensúlyozott megjelenésre vágysz, akkor párosíts egy merész és egy visszafogottabb mintájú darabot. Ez ugyanis segít abban, hogy az öltözeted harmóniába kerüljön anélkül, hogy átesnél a ló túloldalára.

Használj állatmintás darabokat

Az állatmintás darabok, mint például a leopárd, a párduc és a kígyóbőr, rendkívül sokoldalúak és egy másik mintás darabbal sokszor szinte észrevétlenek maradnak. Ezért bátran kombinálhatod őket vagányabb ruhákkal, nem fogsz túlzó hatást kelteni. Hidd el, egy ilyen szettben nyert ügyed lesz.

Vegyél alapul egy csíkos inget

Tudod, vannak azok a csíkos ingek, amik szinte mindennel jól állnak. Ha pedig odafigyelsz a színekre, nyugodtan ötvözheted őket egy-egy merészebb mintás darabbal, miközben továbbra is elegáns maradhatsz. Egy ilyen szett még a munkahelyeden is megállja a helyét, csak győzd majd bezsebelni a bókokat.

