Te tudtad? Ő az a gyönyörű hollywoodi filmcsillag, aki még soha életében nem ivott alkoholt

Bryce Dallas Howard
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 13:05
jurassic parkJurassic Worldszületésnap
Az apukája Oscar-díjas, mégis a showbusiness világától távol nőtt fel a csodaszép színésznő, aki Hollywood egyik legszolidabb világsztárja lett. Bryce Dallas Howardot 45. születésnapja alkalmából egy csokornyi róla szóló érdekességgel köszöntjük.

Hétfőn lett 45 éves Bryce Dallas Howard, A falu, a Jurassic World-filmek, a Pókember 3. és a Terminátor: Megváltás sztárja. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Bryce Dallas Howard a leggyönyörűbb színésznők egyike
Bryce Dallas Howard párját ritkítja tökéletes eleganciájával Hollywoodban (Fotó: Dennis Van Tine)

A Bryce Dallas Howard filmek titka? Oscar-díjas családból származik

A közelebbi és távolabbi családtagjai is szinte mind Hollywoodban dolgoztak-dolgoznak. Két nagyszülője, egyik nagybátyja és egyik testvére is színész, az édesanyja a színésznő és író Cheryl Howard, az édesapja pedig az a Ron Howard, aki színészből lett Oscar-díjas rendező (Egy csodálatos elme, Apollo-13, A Da Vinci-kód). Ennek ellenére Bryce Dallas Howard nem Hollywoodban nőtt fel, mert a szülei távol akarták tartani őt a showbusiness világától. A vidéki otthonukban még tévét sem nagyon nézhetett, helyette a francia egzisztencialista irodalmat (főként Camus és Sartre műveit) bújta.

A fogantatása helyéről kapta a nevét

Van egy különös névadási szokás a családjukban: a szülei mind a négy gyereküknek a nevébe belefoglalták azt a várost, ahol az illető csemete fogant. Így került lett a születésnaposunk középső neve épp Dallas.

Nem akart felnőttfilmesnek tűnni

Amikor először színészi képzésre jelentkezett, Bryce Dallas néven adta be a papírjait, mert nem akarta, hogy az apja miatt másként kezeljék. Később végleges művésznévnek is meg akarta ezt tartani, de aztán rájött, hogy úgy hangzik, mintha egy pornószínésznőé lenne. Így maradt inkább az eredeti, teljes nevénél.

Színpadon figyeltek fel rá

Noha kislányként több, az apja által rendezett filmben (Apollo-13, A Grincs, Egy csodálatos elme) is látható egy-egy villanásra háttérstatisztaként, de az igazi karrierje színpadi színészként indult, főleg klasszikusokat játszva. Az Ahogy tetszik egy előadásán látta meg őt M. Night Shyamalan, és olyannyira lenyűgözte a játéka, hogy külön meghallgatás nélkül nekiadta A falu majd a Lány a vízben főszerepét is.

Az egyetemi szerelméhez ment hozzá

Immár 25 éve alkotnak párt Seth Gabel színésszel, amivel még a New York-i egyetemi éveik alatt ismerkedtek meg. 2006-ban kötöttek házasságot, és két gyerekük született, egy kislány és egy kisfiú.

Megküzdött a depresszióval

A férjével a harmincas éveikre tervezték a gyerekvállalást, ehhez képest Bryce Dallas Howard váratlanul teherbe esett már rögtön az esküvőjük után. A Pókember 3. veszélyes kaszkadőrmutatványait még úgy hajtotta végre, hogy maga sem volt tudatában az áldott állapotának, a forgatás végét pedig már öt hónapos terhesen csinálta végig. A gyermek érkezését követően szülés utáni depresszióval is meg kellett küzdenie, ami szakemberek segítségével sikerült neki.

Soha életében nem ivott alkoholt

A családjukban jelen volt az alkoholizmus problémája, és a színésznő emiatt világ életében ellenérzéssel viselkedett az italozás iránt. Emiatt tiniként kimaradt a bulikból, és a felnőtt életében is akkor került a legközelebb az alkoholhoz, amikor egy forgatáson véletlenül igazi pezsgővel teli poharat nyomtak a kezébe, de a szagát megérezve megoldotta azzal, hogy csak az ajkához érintette a szélét, és nem kortyolt bele.

Nem érez szagokat

A húsevést sosem preferálta, azóta pedig teljesen vegán lett, hogy Joaquin Phoenix megmutatta neki az Earthlings című dokumentumfilmet az állatokkal szemben elkövetett kegyetlenségekről. De az evés amúgy sem tartozik a kedvenc elfoglaltságai közé, mivel nem érez szagokat, ez pedig az ízélményeket is jelentősen korlátozza.

Szünetelteti a színészi karrierjét

Az utóbbi években egyre ritkábban szerepel filmekben. A Jurassic World-széria utolsó filmje, azaz 2022 óta csak az Argylle: A szuperkém révén láthattuk a mozikban, de streamingen is csak egy produkciót (Imprózós akció) vállalt. Úgy tűnik, jelenleg szünetelteti a színészi karrierjét, mivel egyetlen készülő produkcióhoz sem szerződött le.

A rendezői karrierjét építi

A színészi hátralépés egyik fő oka az, hogy inkább rendezőként tevékenykedik az utóbbi időkben. Összehozott már két dokumentumfilmet (Fathers, Pets), a Star Wars-sorozatokban már szinte házirendezőnek számít (Boba Fett könyve, A mandalóri, Star Wars: Kóbor alakulat, Ahsoka), és az első saját mozifilmes rendezése is készülőben, amely az 1986-os Gyermek az időben című családi sci-fi remake-je lesz.

 

