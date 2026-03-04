Te tudtad? Ő az a gyönyörű hollywoodi filmcsillag, aki még soha életében nem ivott alkoholt

Hétfőn lett 45 éves Bryce Dallas Howard, A falu, a Jurassic World-filmek, a Pókember 3. és a Terminátor: Megváltás sztárja. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Bryce Dallas Howard párját ritkítja tökéletes eleganciájával Hollywoodban ( Fotó: Dennis Van Tine)

A Bryce Dallas Howard filmek titka? Oscar-díjas családból származik

A közelebbi és távolabbi családtagjai is szinte mind Hollywoodban dolgoztak-dolgoznak. Két nagyszülője, egyik nagybátyja és egyik testvére is színész, az édesanyja a színésznő és író Cheryl Howard, az édesapja pedig az a Ron Howard, aki színészből lett Oscar-díjas rendező (Egy csodálatos elme, Apollo-13, A Da Vinci-kód). Ennek ellenére Bryce Dallas Howard nem Hollywoodban nőtt fel, mert a szülei távol akarták tartani őt a showbusiness világától. A vidéki otthonukban még tévét sem nagyon nézhetett, helyette a francia egzisztencialista irodalmat (főként Camus és Sartre műveit) bújta.

A fogantatása helyéről kapta a nevét

Van egy különös névadási szokás a családjukban: a szülei mind a négy gyereküknek a nevébe belefoglalták azt a várost, ahol az illető csemete fogant. Így került lett a születésnaposunk középső neve épp Dallas.

Nem akart felnőttfilmesnek tűnni

Amikor először színészi képzésre jelentkezett, Bryce Dallas néven adta be a papírjait, mert nem akarta, hogy az apja miatt másként kezeljék. Később végleges művésznévnek is meg akarta ezt tartani, de aztán rájött, hogy úgy hangzik, mintha egy pornószínésznőé lenne. Így maradt inkább az eredeti, teljes nevénél.

Színpadon figyeltek fel rá

Noha kislányként több, az apja által rendezett filmben (Apollo-13, A Grincs, Egy csodálatos elme) is látható egy-egy villanásra háttérstatisztaként, de az igazi karrierje színpadi színészként indult, főleg klasszikusokat játszva. Az Ahogy tetszik egy előadásán látta meg őt M. Night Shyamalan, és olyannyira lenyűgözte a játéka, hogy külön meghallgatás nélkül nekiadta A falu majd a Lány a vízben főszerepét is.

Az egyetemi szerelméhez ment hozzá

Immár 25 éve alkotnak párt Seth Gabel színésszel, amivel még a New York-i egyetemi éveik alatt ismerkedtek meg. 2006-ban kötöttek házasságot, és két gyerekük született, egy kislány és egy kisfiú.