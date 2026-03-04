Megrázó: saját fia próbálta újraéleszteni a 60 éves magyar férfit

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán osztotta meg a megrendítő esetet. Egy 60 év körüli férfi gokartozni ment a családjával Veszprém vármegyében. Éppen versenyeztek, amikor a férfi megállt, mert rosszul érezte magát. Kiszállt a kocsiból, de összeesett. A fia azonnal mellette termett, próbálta felébreszteni a magatehetetlen férfit, a menye pedig azonnal hívta a mentőket.

Mentésirányító segítségével a rémült bejelentők megvizsgálták a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, így a telefonon kapott instrukciók szerint azonnal megkezdték az újraélesztést.

A legközelebbi esetkocsi mindössze 8 perc alatt helyszínre ért és átvették az életmentést, ami az időben megkezdett, jó minőségű mellkasi nyomásoknak hála két sokkleadást követően sikerre is vezetett. Az életmentők folytatták az ellátást, majd szignifikáns EKG-eltérései miatt stabil állapotban PCI centrumba szállították a beteget.