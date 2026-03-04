Halottnak nyilvánították a medencébe fulladt gyereket – órákkal később életjeleket mutatott

Szinte hihetetlen fordulat történt az Egyesült Államokban: egy gyereket halottnak nyilvánítottak, miután egy hátsó udvari medencében majdnem megfulladt, később azonban mégis életjeleket mutatott.
Az eset az arizonai Gilbert városában történt február 8-án. A helyi rendőrséghez 17:35 körül érkezett a bejelentés arról, hogy egy gyermek vízbe fulladt egy családi ház udvarán lévő medencében. A helyszínre érkező mentők azonnal megkezdték az életmentő beavatkozásokat, majd a gyermeket kórházba szállították. A beszámolók szerint nem sokkal később, 18:20 körül a gyermeket halottnak nyilvánították.
A történet azonban váratlan fordulatot vett: körülbelül öt órával később, 23:30 körül a hatóságokat értesítették arról, hogy a gyermek életjeleket mutat. Ezt követően egy másik közeli kórházba szállították, és a jelenlegi információk szerint várhatóan túléli a történteket. A Gilbert-i rendőrség közölte, hogy az ügy körülményeit továbbra is vizsgálják, tudta meg a People.
Dr. Frank LoVecchio sürgősségi orvos az AZFamily televíziónak azt mondta, hogy különösen gyermekek esetében rendkívül körültekintően kell eljárni, amikor valakit halottnak nyilvánítanak. Szerinte előfordulhat, hogy a medencéből kimentett gyermek teste nagyon lehűlt, ami miatt a pulzus rendkívül gyenge vagy nehezen észlelhető lehetett. Az orvos úgy fogalmazott: az eset szinte csodának tűnik, ugyanakkor az orvostudományban mindig vannak kivételes és nehezen magyarázható helyzetek.
