Szijjártó Péter Moszkvából jelentkezett: Magyarország energiabiztonságát több irányból is fenyegetik + videó

„Köszöntök mindenkit otthon, ahol már a tavasz látható jelei vesznek körül minket. Mi visszajöttünk a télbe: itt esik a hó, mínusz fokok vannak, Moszkvában vagyunk. A helyzet ugyanis az, hogy a világban zajló háborúk rendkívüli kihívások elé állítják hazánk nemzetbiztonságát és Magyarország energiabiztonságát is. Az ukrajnai háború és a közel-keleti válság két olyan fegyveres konfliktus, amely egyszerre tölt el minket aggodalommal. Magyarország minden háborúból ki akar maradni, nekünk mindig Magyarország és a magyar emberek biztonsága az első” – kezdte videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Azt is látni kell, hogy a mostani rendkívül ingatag globális biztonsági helyzetben Magyarország energiabiztonságát számos kihívás éri. Egyrészt az ukránok blokkolják a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, a horvátok pedig egyelőre vitatják a jogunkat arra nézvést, hogy orosz kőolajat vásároljunk tengeri útvonalon.
– tette hozzá.
„Ezzel párhuzamosan pedig az iráni háború nyomán a teljes globális tengeri olaj- és földgázszállítás került rendkívüli kihívások elé a Hormuzi-szoros lezárásával, ahol a világ tengeri olajkereskedelmének egyharmada zajlik” – magyarázta.
Ezért ebben a helyzetben itt vagyok Moszkvában, hogy meggyőződjek arról, hogy a válság idején is a Magyarország energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj és földgáz továbbra is rendelkezésünkre áll. És azért vagyok itt, hogy meggyőződjek arról, és garanciát kapjak arra, hogy a hazánk energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj- és földgázmennyiséget a megváltozott körülmények és a globális energiaválság dacára az oroszok változatlan áron Magyarország számára leszállítják
– hangsúlyozta.
„És hogyha ezt a garanciát ma megkapjuk, akkor egy feladat marad: biztosítani, hogy ezek a kőolaj- és földgázmennyiségek el is jussanak Magyarországra. Azért nagyon fontos ez, mert egyrészt hazánk energiaellátásának biztonságához kellenek ezek a kőolaj- és földgázmennyiségek, másrészt pedig a rezsicsökkentés fenntartásához kellenek ezek a kőolaj- és földgázmennyiségek. Hogyha az Oroszországból származó olcsó energiahordozók nem érkeznének meg Magyarországra, akkor sajnos a rezsicsökkentést is el kellene felejteni” – emlékeztetett.
„És van egy másik ok is, amiért itt vagyok. Mi minden magyar emberről gondoskodunk. Mi minden magyar embert megvédünk, függetlenül attól, hogy hol van a világban. Az elmúlt időszakban sajnos az ukrán kényszersorozások nyomán számos magyar embert vittek el az ukrán frontra. Sajnos sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és vannak, akik orosz hadifogságba kerültek. Az elmúlt időszakban két ilyen magyar emberre is fény derült, akik segítséget kértek tőlünk. Úgyhogy remélem, hogy a mai megbeszéléseket követően már többen utazunk haza a repülőgéppel, mint ahányan idefele jöttünk. A részletekről természetesen hamarosan tájékoztatni fogom önöket” – zárta.
