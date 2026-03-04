Szijjártó Péter Moszkvából jelentkezett: Magyarország energiabiztonságát több irányból is fenyegetik + videó

„Köszöntök mindenkit otthon, ahol már a tavasz látható jelei vesznek körül minket. Mi visszajöttünk a télbe: itt esik a hó, mínusz fokok vannak, Moszkvában vagyunk. A helyzet ugyanis az, hogy a világban zajló háborúk rendkívüli kihívások elé állítják hazánk nemzetbiztonságát és Magyarország energiabiztonságát is. Az ukrajnai háború és a közel-keleti válság két olyan fegyveres konfliktus, amely egyszerre tölt el minket aggodalommal. Magyarország minden háborúból ki akar maradni, nekünk mindig Magyarország és a magyar emberek biztonsága az első” – kezdte videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Fotó: BORSOS MATYAS

Azt is látni kell, hogy a mostani rendkívül ingatag globális biztonsági helyzetben Magyarország energiabiztonságát számos kihívás éri. Egyrészt az ukránok blokkolják a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, a horvátok pedig egyelőre vitatják a jogunkat arra nézvést, hogy orosz kőolajat vásároljunk tengeri útvonalon.

– tette hozzá.

„Ezzel párhuzamosan pedig az iráni háború nyomán a teljes globális tengeri olaj- és földgázszállítás került rendkívüli kihívások elé a Hormuzi-szoros lezárásával, ahol a világ tengeri olajkereskedelmének egyharmada zajlik” – magyarázta.

Ezért ebben a helyzetben itt vagyok Moszkvában, hogy meggyőződjek arról, hogy a válság idején is a Magyarország energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj és földgáz továbbra is rendelkezésünkre áll. És azért vagyok itt, hogy meggyőződjek arról, és garanciát kapjak arra, hogy a hazánk energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj- és földgázmennyiséget a megváltozott körülmények és a globális energiaválság dacára az oroszok változatlan áron Magyarország számára leszállítják

– hangsúlyozta.

„És hogyha ezt a garanciát ma megkapjuk, akkor egy feladat marad: biztosítani, hogy ezek a kőolaj- és földgázmennyiségek el is jussanak Magyarországra. Azért nagyon fontos ez, mert egyrészt hazánk energiaellátásának biztonságához kellenek ezek a kőolaj- és földgázmennyiségek, másrészt pedig a rezsicsökkentés fenntartásához kellenek ezek a kőolaj- és földgázmennyiségek. Hogyha az Oroszországból származó olcsó energiahordozók nem érkeznének meg Magyarországra, akkor sajnos a rezsicsökkentést is el kellene felejteni” – emlékeztetett.