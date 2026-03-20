Autóval járják a falvakat a csalók – idősekre utaznak Őriszentpéteren

Gyanús házaló csalók jelentek meg Vas vármegyében, akik ingyenes ajándékok ígéretével próbálnak szóba elegyedni az idősekkel. A beszámolók szerint Őriszentpéteren és a környező településeken is feltűntek, egy szlovén rendszámú autóval érkezve.

Csalók járják a vidéket.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Csalók a láthatáron

Egy olvasói jelzés alapján a hétvégén egy fekete Renault tűnt fel Őriszentpéteren, amely idegenként parkolt egy helyi ház kocsibeállóján. A jármű szlovén, maribori rendszámot viselt, ami azonnal gyanút keltett a környékbeliekben, írja a VAOL.

A beszámoló szerint az autóból két férfi szállt ki, akik azt állították, hogy teljesen ingyen osztanak edény- és késkészleteket idősek számára. A megszólított idős nő azonban visszautasította az ajánlatot. Ezt követően a férfiak már arra kérdeztek rá, hogy van-e a házban olyan arany vagy ékszer, amelyre nincs szükség. Mivel a lakó nem engedte be őket, a két férfi rövid időn belül távozott a helyszínről.

Az eset után az olvasó a közösségi médiában is megosztotta a történteket, amire többen reagáltak: mások is látták ugyanezt az autót a környék településein, és hasonló módszerről számoltak be. A beszámolók alapján a férfiak mindenhol ugyanazzal a történettel próbálkoznak: ajándékot kínálnak, majd értékek után érdeklődnek.

Egy másik helyi forrás szerint a gyanús jármű Rédicsen is megjelent. Ott a férfiak először útbaigazítást kértek, majd azt mondták, hogy Mariborból érkeztek, és egy kiállításról maradt náluk egy edénykészlet, amelyet ingyen szeretnének odaadni. Miután ezt az ajánlatot is visszautasították, nem az ajánlott irányba hajtottak tovább, hanem a faluban maradtak. A helyiek szerint nem egyedi esetről van szó: gyakran jelennek meg hasonló házalók a térségben, különböző autókkal. Elmondásuk alapján egy másik alkalommal egy fekete Forddal is járhatták a környéket.

Az egyik érintett értesítette a rendőrséget is az esetről. A hatóságok válaszára egyelőre várni kell, az ügyben további információk még nem állnak rendelkezésre.