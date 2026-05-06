Hoppá: Aurelio újra apa szeretne lenni? Most kiderült az igazság!

Az egykori valóságshow sztár és párja négy évvel ezelőtt köszöntötték első közös gyermeküket. Aurelio börtönbüntetését töltötte éppen, amikor megtudta, hogy apa lesz. A kezdeti sokkot azonban határtalan boldogság váltotta fel, azóta kislányának szenteli mindennapjait. Az apaság olyan örömöt ad neki, amelyet korábban nem tapasztalt, éppen ezért menyasszonyával már tervezik az újabb babát.

Aurelio és menyasszonya a lánykérés után újabb közös gyermeket szeretnének (Fotó: Markovics Gábor / hot!)

Aurelio újra apa akar lenni

Az Eskü, megváltozom! című sorozat főszereplője, Aurelio Caversaccio két börtönben töltött év után családos emberré vált. A sztárapuka igyekszik minden idejét kislányával, Sofival tölteni, akivel egy igazán szoros apa-lánya kapcsolata van. A szülővé válásba gyorsan belerázódó apuka úgy érzi, élete teljes lett kislánya születésével, azonban párjával vágynak még közös gyermekre. Aurelio párja, Niki azonban egészségügyi problémával küzd, amely jelenleg nem teszi lehetővé a gyermekvállalást.

Nagyon szeretnénk még babát, de Niki most sajnos olyan egészségügyi problémával küzd, amit még egyelőre nem tudunk, hogyan fogjuk megoldani. Pajzsmirigy alulműködéssel diagnosztizálták, amitől szegénykém nagyon szenved, és sajnos nagyon nehéz jó orvos találni, aki jól belövi neki ezeket a gyógyszereket. Mindenképp úgy szeretnénk gyereket, hogy száz százalékig biztosak vagyunk benne, hogy az egészsége emiatt nem romlik, mert így az orvosok sem ajánlják egyébként a szülést

– nyilatkozta a Borsnak a Való Világ hatodik szériájának nyertese.

Aurelio mindenben támogatja párját, igyekszik mellette állni és segíteni őt a gyógyulásban. Az egykori Nagy Duett versenyző hisz az öngyógyítás erejében, mindennap hálát ad az egészségéért, és igyekszik ezt párjának is átadni.

„Nagyon hiszek az öngyógyításban, de az a baj, hogyha nem hiszel benne, akkor nem működik. Nagyon ritkán vagyok beteg, mert folyamatosan hálát adok az egészségemért és mindenért, ami van körülöttem. A párom, Niki annyira nem hisz ebben, ő inkább az orvosokban hisz” – kezdte Aurelio, aki hozzátette: