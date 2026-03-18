Fiktív lakcímmel közel 58.000 eurót kasszíroztak a csaló magyar nyugdíjasok Ausztriában

Nyugdíjas csalókat lepleztek le Alsó-Ausztriában a neunkircheni járásban: két 73 éves magyar állampolgár, összesen 57 600 eurót (22,4 millió forint) csalt ki jogosulatlanul felvett szociális juttatásokkal - írja a Kronen Zeitung osztrák lap. A harmadik társuk, egy 74 éves férfi, nem járt sikerrel. A három csaló nyugdíjas feltehetően nem él Ausztriában, valószínűleg életvitelszerűen Magyarországon tartózkodnak.

A három csaló nyugdíjas Alsó-Auszriában vett fel közel ötvennyolcezer eurót jogtalanul

Az idős magyarok Breitenfurtban jelentették be fő lakóhelyüket, de ott sem víz-, sem áramfogyasztás nem volt kimutatható és a postájuk továbbítását is Magyarországra kérték.

Fiktív lakcímek egész Európában

A Gloggnitzi Rendőrkapitányság szociális juttatásokkal kapcsolatos csalásokkal foglalkozó nyomozócsoportja (Solbe) több megtévesztő cselekményre lett figyelmes, és így jutott a csalók nyomára. A nyomozás során további lakcímekre is fény derült Németországban, Svédországban és Szlovákiában. A felfedezett csalók nem nyugodtak bele a történtekbe, pert indítottak a Wiener Neustadt-i tartományi bíróságon, amikor az érintett önálló vállalkozók társadalombiztosítása (SVS) leállította a kifizetéseket. Az egyik elkövető beismerte a bűncselekményt, a másik tettes jelenleg is szökésben van. A zsákmányból 18 000 eurót (7 millió forint) már visszafizettek kártérítésként - írta meg a Kronen Zeitung.