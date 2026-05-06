„Jót tenne neki, ha..." - Kós Hubert nem kertelt Milák Kristóf kapcsán

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 20:35
A 200 méter háton olimpiai bajnok úszó a társának üzent. Kós Hubert rávenné Milák Kristófot arra, hogy váltóban is ússzon.
A 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka, Kós Hubert az M1 aktuális csatornának elmondta, nagyon örült annak, hogy a soproni országos bajnokságon végre látott valakit, aki jó volt 100 méter mellen, hiszen így, ha a négy úszásnemben a négy legjobb magyar össze tudna állni, akkor a párizsi kontinensviadalon "nem csak érmesek" lehetnek. Az április ob-n mellúszásban a 2008-as születésű Petróczki Zsombor tűnt fel, aki Gyurta Dániel 2007-es korosztályos rekordját adta át a múltnak 1:01.01 perces idővel, ami jobb annál, mint amit Kós ért el múlt hétvégén a Fort Lauderdale-ben rendezett nagymedencés viadalon.

Párizsi olimpiai bajnokaink, Kós Hubert (balra) és Milák a vb-n is esélyesek lesznek
Kós Hubert váltóban úszna Milák Kristóffal

Kós Hubert üzent Miláknak

Kós hozzátette, bízik benne, hogy a 4x100 méteres vegyes váltóban a pillangóra "sikerül rávenni" a hozzá hasonlóan ranglistavezető Milák Kristófot:

 

Jót tenne neki, ha a csapatban lenne, a váltóval mindig a legjobb, mert nem egyetlen emberen van a teher. Jókedvűen odaállunk és leússzuk, Magyarországon sajnos ezt ritkábban érezhettem

 - fogalmazott Kós.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
