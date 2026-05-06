Több mint 600 ember keresi az 5 napja eltűnt katonákat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 20:38
A két tiszt feltehetően az óceánba zuhant egy sziklás partszakaszon.

A hatóságok szerdán közölték, hogy több mint 600 katonai személy keres két amerikai tisztet, akik eltűntek Marokkóban az amerikai-afrikai hadgyakorlatok során. A keresés már víz alatti barlangokat és az atlanti partvidéket is lefedi.

Nyom nélkül eltűnt a gyakorlatról a két katona. Fotó: AFP

A keresés ötödik napján az African Lion katonai gyakorlat a végéhez közeledik. Az amerikai hadsereg két tagja a múlt héten tűnt el a Cap Draa kiképzőterület közelében, Tan-Tan, egy délnyugat-marokkói tengerparti város közelében. Úgy vélik, hogy egy szabadidős túrán vettek részt, és esetleg az óceánba zuhantak.

Több mint 600 amerikai, marokkói és más, a gyakorlaton résztvevő katona vesz részt a keresésben, és több mint 45 négyzetkilométernyi part menti és nyílt óceáni területet fedtek le. „Két katonánk és családjaik továbbra is abszolút prioritást élveznek számunkra” – mondta egy meg nem nevezett amerikai védelmi tisztviselő az AP News-nak.

A katonák részt vettek az African Lion 26 nevű, amerikai vezetésű gyakorlaton, amelyet áprilisban indítottak négy országban – Marokkóban, Tunéziában, Ghánában és Szenegálban –, több mint 7000 fős személyzettel, több mint 30 nemzetből. A gyakorlat pénteken ér véget, azonban a két tiszt holléte még most is rejtély.

A marokkói haditengerészet szerdán közzétett egy videót, amelyen látható, ahogy katonai búvárok barlangokat vizsgálnak, repülőgépek pásztázzák az óceán felszínét, valamint kutyás csapatok fésülik át a sziklás partszakaszt. Emellett a gyakorlathoz használt két hajó is csatlakozott a kereséshez.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
