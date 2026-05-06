Máris lehúzta a rolót Tóth Andi saját ruhamárkája? Hatalmas a csend a Backoff körül!

Tóth Andi, az ország egyik legmegosztóbb, mégis legtehetségesebb énekesnője 2023-ban döntött úgy, hogy a zenei karrierjét félretéve a divatvilágban próbál szerencsét. Megszületett a Backoff, egy dögös, lázadó stílust képviselő márka, amely eleinte rekordidő alatt fogyott el a polcokról. A webshop pörgött, az énekesnő pedig egy saját parfümmel is megkoronázta a portfóliót, ám 2025 októberében hirtelen megállt az élet az oldalakon.

Tóth Andi Backoff márkája máris csődbe ment? (Fotó: Markovics Gábor)

A Backoff indulásakor mindenki azt hitte, Andi megtalálta az igazi szenvedélyét. A ruhák tükrözték a személyiségét: vadak, egyediek és megalkuvást nem ismerőek voltak. A közösségi médiát elárasztották a promóciós fotók, a rajongók pedig tízezrével követték az oldalát. Azonban egy 2025-ös októberi bejegyzés óta az üres ígéretek birodalmává vált a márka Instagram-oldala. Sehol egy új kollekció, sehol egy bejelentés, csak a kínzó némaság. A szakmabeliek pedig már suttognak: hisz a bulvárvilágában nem ritka, hogy egy celeb márkája túl gyorsan megszűnik létezni. Vajon Andi is beleesett abba a hibába, hogy túl nagyot akart álmodni?

Lehetséges, hogy a háttérben nem is üzleti bukás, hanem egy tudatos döntés áll? Andi híres arról, hogy ha valamit nem érez már magáénak száz százalékig, azt azonnal elengedi. Emlékezzünk csak vissza, hogyan hagyta ott az éneklést! Lehet, hogy a Backoff is erre a sorsra jutott? A színfalak mögött talán egyre több volt a súrlódás a beszállítókkal, vagy lehet, hogy a gyártási költségek szálltak el, ami egy ilyen kis szériás márkánál bizony végzetes lehet. Az énekesnő közösségi oldalai mostanában inkább a magánéletéről szólnak, a divatvonal teljesen kikopott a feedjéből. Ez pedig egyértelmű jel a marketingesek szerint: ha egy alapító nem beszél a termékéről, az a márka halálát jelenti.

Marics Peti exe, Tóth Andi nemcsak az éneklést tette parkoló pályára (Fotó: Hegedűs Márk / hot! magazin)

Bár a ruhák körül teljes a bizonytalanság, van egy valami, ami még emlékeztet minket a Backoff tündöklésére: ez pedig nem más, mint Andi saját illata. Érdekes ellentmondás, hogy miközben az új kollekcióknak se híre, se hamva, a parfüm a mai napig kapható és elérhető a rajongók számára. Ez a termék túlélte a közösségi média halálát is, és úgy tűnik, ez az egyetlen lába a vállalkozásnak, ami még nem rogyott össze. Lehet, hogy a parfümgyártás gördülékenyebb folyamat, mint a folyamatosan megújuló divat világa? A rajongók most abban reménykednek, hogy Andi csak egy nagyobb visszatérést készít elő, és a parfüm sikere erőt ad neki a folytatáshoz. De ha valóban lehúzta a rolót a textiliparban, az a magyar celebvilág egyik leggyorsabb bukása is lehet.