Ciki levenni a nadrágot? Ez az otthoni trükk villámgyorsan eltünteti a pattanásokat a fenekedről

Sajnos a bosszantó, apró kis dudorok szinte bárhol megjelenhetnek a testünkön, bizony, még a popsinkon is. Ez pedig egészen addig nem jelent túl nagy gondot, amíg el nem jön a rövidnadrágok szezonja. Aztán berobban a jó idő, és minden nő azon van, hogy minél hamarabb megszabaduljon a kellemetlenségtől. Ezért, ha te is közéjük tartozol, vagy szeretnéd megelőzni a bajt, akkor az alábbi otthoni praktikákat vesd be pattanásos fenék ellen.

Ha a jó időt és a nyaralást szeretnéd önfeledten élvezni, akkor ezeket a pattanásos fenék elleni trükköket vesd be!

A pattanásos fenék elleni harc elsőre nehéznek tűnhet – Ez állhat a probléma hátterében

Talán nyújthat egy kis vigaszt, hogy a fenekeden megjelenő piros vagy gennyes dudorok nem olyan pattanások, mint az arcodon lévők. Ugyanis a többségüket eltömődött szőrtüszők és bakteriális fertőzés kombinációja okozza. Kialakulásuk hátterében számtalan tényező állhat, ezért összeszedtük a leggyakoribbakat.

Izzadt ruhák: az izzadság eltömítheti a pórusaidat, és fogságba ejtheti a szennyeződéseket.

az izzadság eltömítheti a pórusaidat, és fogságba ejtheti a szennyeződéseket. Súrlódás: milyen a ruháid anyaga? Túl szorosak? A szűk leggingsek és farmerek súrlódást okoznak, miközben izzadságot és olajat juttatnak a bőrbe, ami eltömíti a szőrtüszőket.

milyen a ruháid anyaga? Túl szorosak? A szűk leggingsek és farmerek súrlódást okoznak, miközben izzadságot és olajat juttatnak a bőrbe, ami eltömíti a szőrtüszőket. Túl sok ülés: amennyiben nem mozogsz sokat, az izzadság és a baktériumok a fenekeden gyűlnek össze.

amennyiben nem mozogsz sokat, az izzadság és a baktériumok a fenekeden gyűlnek össze. Szőrtelenítés: borotválod magadat, gyantázol vagy epilátort használsz? A szőrtüszők nyaggatása nagy valószínűséggel előbb vagy utóbb gyulladást fog eredményezni.

Bár ezek többsége szinte elkerülhetetlen – hiszen ha ülőmunkát végzel, kénytelen vagy egész nap egy székből a gépet bámulni, és lehetséges, hogy nincs lehetőséged zuhanyozni edzés után –, azonban van pár egyszerű, de nagyszerű praktika, amelyet könnyedén bevethetsz a pattanásos fenék ellen.

Ha ezeket a lépéseket betartod, pikk-pakk megszabadulhatsz a fenékpattanásoktól

Ezekkel az egyszerű trükkökkel előzd meg a fenékpattanásokat!

Mielőtt kitérnénk arra, hogyan szabadulhatsz meg a kellemetlen problémától, íme néhány pofonegyszerű tipp, amely nagyszerű a pattanásos fenék megelőzésére.

Zuhanyozz le edzés után: ha erre nincs lehetőség, akkor se hagyd magadon a vizes holmikat, hanem inkább öltözz át.

ha erre nincs lehetőség, akkor se hagyd magadon a vizes holmikat, hanem inkább öltözz át. Kerüld a hámlasztókat: ahelyett, hogy hámlasztókkal dörzsölnéd a fenekedet a zuhany alatt, tisztítsd meg szappanos vízzel.

ahelyett, hogy hámlasztókkal dörzsölnéd a fenekedet a zuhany alatt, tisztítsd meg szappanos vízzel. Kezdj el mozogni: mivel a sok ülés növeli a probléma kockázatát, mozogj egy kicsit a nap folyamán.

mivel a sok ülés növeli a probléma kockázatát, mozogj egy kicsit a nap folyamán. Figyelj oda a táplálkozásodra: köztudott, hogy az ételek és italok hatással vannak a bőrünkre, ezért csökkentsd a cukros, feldolgozott és zsíros élelmiszerek fogyasztását, illetve növeld a folyadékbeviteledet.

köztudott, hogy az ételek és italok hatással vannak a bőrünkre, ezért csökkentsd a cukros, feldolgozott és zsíros élelmiszerek fogyasztását, illetve növeld a folyadékbeviteledet. Figyelj oda a ruháidra: kapj magadra pamut alsóneműt és ügyelj arra, hogy a ruháid ne okozzanak nagy súrlódást.

Így ints búcsút a problémának – Pattanásos fenék kezelése házilag

Zuhanyozz le minden nap, amihez használj egyszerű szappant és vizet. Óvatosan tisztítsd meg a problémás területet. Szerezz be egy benzoil-peroxidot vagy szalicilsavat tartalmazó lemosót, de ne vidd túlzásba a használatát. Elég, ha kétnaponta alkalmazod. Amennyiben ez sem segít, vegyél a gyógyszertárban egy antimikrobiális hatóanyagokkal rendelkező készítményt. Ha pedig semmi sem hat, fordulj orvoshoz.

A videóban látható hatékony otthoni trükköket is bevetheted a fenékpattanások ellen:

