Ceglédberceli gyilkosság: felesége megtakarított pénze buktatta le a férjet

Rendőrök jelentek meg egy Pest vármegyei családi háznál a múlt héten, és közölték: fel kell ásniuk a kertet. Egy információjuk szerint ugyanis ott pihentek a 27 éve eltűntként nyilvántartott F. Zita földi maradványai. Nos, a nő csontjai valóban előkerültek, de nem ott, hanem néhány kilométerrel arrébb, egy erdős területen. A ceglédberceli gyilkosság feltételezett elkövetőjét, a családanya házastársát, F. Istvánt a bíróság letartóztatta.
Az ügyben a rendőrség ma délelőtt sajtótájékoztatót tartott. A részletekről Tomsits Tulipán alezredes, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőr-főkapitány helyettese számolt be.
Az 1999 májusában egy 25 éves román állampolgárságú, Ceglédbercelen lakó nő eltűnéséről a férje tett bejelentést. A férfi akkor elmondta, hogy felesége egy szatyorral a kezében távozott otthonról, előtte pedig annyit kért a férjétől, hogy a közös gyermekükre vigyázzon, és soha többé nem tért haza. A bejelentő hozzátette, hogy a házasságuk megromlásának egyik oka, hogy helyrehozhatatlanul rossz volt a nő és a férfi édesanyjának kapcsolata. Az akkor megtett rendőri intézkedések nem vezettek eredményre.
Az eltűnt személy két testvére idén egy hagyatéki eljárás során ismét jelentkezett a rendőrségen, és új, addig nem ismert információkat hozott a nyomozók tudomására. Kiderült, hogy a nő az eltűnése ellenére nem vette fel a postai megtakarítását, és a bakancsában elrejtett, spórolt pénzét sem vitte magával. Mindezek mellett a férfi a felesége eltűnése idején sokkal több kilométert tett az autójába, mint az indokolt lett volna, illetve a kertjükben végzett kútnál is átalakítási munkálatokat végzett
– mondta az alezredes.
A rendőrök a nő férjét is kihallgatták, aki gyakorlatilag elmondta, hogy hol ásta el a felesége holttestét. A rendőrség kutató-mentőkkel együttműködve a Cegléd és Ceglédbercel közötti vasúti sínek mentén terepkutatást végeztek, és találtak is egy holttestet, melyről feltételezik, hogy F. Zitáé. A rendőrség immár aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés ügyében nyomoz. Kiderült ugyanis, hogy Zita a gyermekével együtt készült Istvánt elhagyni.
A holttest azonosításáig a rendőrség hivatalosan nem vonja vissza a nő körözését.
A sajtótájékoztatón elhangzott, az elmúlt években többször is megesett, hogy egy eltűnésként indult ügyben kiderült, hogy bűncselekmény történt. A körözési eljárások során a nyomozók minden apró részletre odafigyelnek, hiszen mindig az a cél, hogy az eltűnt személy előkerüljön, illetve kizárják, vagy éppen alátámasszák a bűncselekmény lehetőségét. 2021-ben a veresegyházi medveotthonban találták meg egy eltűntként keresett nő holttestét. Akkor kiderült, hogy az élettársa végzett vele és ő rejtette el a párja maradványait. A férfit a bíróság nyolc év szabadságvesztésre ítélte. Egy évvel később egy a Dunában megtalált férfi esetében vált bizonyossá, hogy ismerőse ölte meg, Az elkövetőt 9 évre ítélték.
