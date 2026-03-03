Ceglédberceli gyilkosság: felesége megtakarított pénze buktatta le a férjet

Rendőrök jelentek meg egy Pest vármegyei családi háznál a múlt héten, és közölték: fel kell ásniuk a kertet. Egy információjuk szerint ugyanis ott pihentek a 27 éve eltűntként nyilvántartott F. Zita földi maradványai. Nos, a nő csontjai valóban előkerültek, de nem ott, hanem néhány kilométerrel arrébb, egy erdős területen. A ceglédberceli gyilkosság feltételezett elkövetőjét, a családanya házastársát, F. Istvánt a bíróság letartóztatta.

A ceglédberceli gyilkosság ügye eltűnésként indult / Fotó: MEDIAWORKS / bors

Az ügyben a rendőrség ma délelőtt sajtótájékoztatót tartott. A részletekről Tomsits Tulipán alezredes, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőr-főkapitány helyettese számolt be.

Az 1999 májusában egy 25 éves román állampolgárságú, Ceglédbercelen lakó nő eltűnéséről a férje tett bejelentést. A férfi akkor elmondta, hogy felesége egy szatyorral a kezében távozott otthonról, előtte pedig annyit kért a férjétől, hogy a közös gyermekükre vigyázzon, és soha többé nem tért haza. A bejelentő hozzátette, hogy a házasságuk megromlásának egyik oka, hogy helyrehozhatatlanul rossz volt a nő és a férfi édesanyjának kapcsolata. Az akkor megtett rendőri intézkedések nem vezettek eredményre.

Az eltűnt személy két testvére idén egy hagyatéki eljárás során ismét jelentkezett a rendőrségen, és új, addig nem ismert információkat hozott a nyomozók tudomására. Kiderült, hogy a nő az eltűnése ellenére nem vette fel a postai megtakarítását, és a bakancsában elrejtett, spórolt pénzét sem vitte magával. Mindezek mellett a férfi a felesége eltűnése idején sokkal több kilométert tett az autójába, mint az indokolt lett volna, illetve a kertjükben végzett kútnál is átalakítási munkálatokat végzett

– mondta az alezredes.

A gyilkos 27 évvel a tette után is a feleségével közös otthonában élt / Fotó: Kovács Dávid / bors

A ceglédberceli gyilkosság elkövetője 27 évig sikerrel leplezte tettét

A rendőrök a nő férjét is kihallgatták, aki gyakorlatilag elmondta, hogy hol ásta el a felesége holttestét. A rendőrség kutató-mentőkkel együttműködve a Cegléd és Ceglédbercel közötti vasúti sínek mentén terepkutatást végeztek, és találtak is egy holttestet, melyről feltételezik, hogy F. Zitáé. A rendőrség immár aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés ügyében nyomoz. Kiderült ugyanis, hogy Zita a gyermekével együtt készült Istvánt elhagyni.