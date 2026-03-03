Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Kornélia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ceglédberceli gyilkosság: felesége megtakarított pénze buktatta le a férjet

gyilkos
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 14:05
eltűntemberölésházastárs
27 évig őrizte súlyos titkát egy családapa, de végül a rendőröknek sikerült megtörniük, most pedig letartóztatásban várja a további fejleményeket. A gyanú szerint ő oltotta ki a felesége életét, mert az asszony el akart tőle költözni a gyermekükkel. A ceglédberceli gyilkosság feltételezett elkövetője féltékenységből cselekedett.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Rendőrök jelentek meg egy Pest vármegyei családi háznál a múlt héten, és közölték: fel kell ásniuk a kertet. Egy információjuk szerint ugyanis ott pihentek a 27 éve eltűntként nyilvántartott F. Zita földi maradványai. Nos, a nő csontjai valóban előkerültek, de nem ott, hanem néhány kilométerrel arrébb, egy erdős területen. A ceglédberceli gyilkosság feltételezett elkövetőjét, a családanya házastársát, F. Istvánt a bíróság letartóztatta.

ceglédberceli gyilkosság
A ceglédberceli gyilkosság ügye eltűnésként indult / Fotó: MEDIAWORKS / bors

Az ügyben a rendőrség ma délelőtt sajtótájékoztatót tartott. A részletekről Tomsits Tulipán alezredes, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőr-főkapitány helyettese számolt be.

Az 1999 májusában egy 25 éves román állampolgárságú, Ceglédbercelen lakó nő eltűnéséről a férje tett bejelentést. A férfi akkor elmondta, hogy felesége egy szatyorral a kezében távozott otthonról, előtte pedig annyit kért a férjétől, hogy a közös gyermekükre vigyázzon, és soha többé nem tért haza. A bejelentő hozzátette, hogy a házasságuk megromlásának egyik oka, hogy helyrehozhatatlanul rossz volt a nő és a férfi édesanyjának kapcsolata. Az akkor megtett rendőri intézkedések nem vezettek eredményre.

Az eltűnt személy két testvére idén egy hagyatéki eljárás során ismét jelentkezett a rendőrségen, és új, addig nem ismert információkat hozott a nyomozók tudomására. Kiderült, hogy a nő az eltűnése ellenére nem vette fel a postai megtakarítását, és a bakancsában elrejtett, spórolt pénzét sem vitte magával. Mindezek mellett a férfi a felesége eltűnése idején sokkal több kilométert tett az autójába, mint az indokolt lett volna, illetve a kertjükben végzett kútnál is átalakítási munkálatokat végzett

 – mondta az alezredes.

A gyilkos 27 évvel a tette után is a feleségével közös otthonában élt / Fotó: Kovács  Dávid / bors

A ceglédberceli gyilkosság elkövetője 27 évig sikerrel leplezte tettét

A rendőrök a nő férjét is kihallgatták, aki gyakorlatilag elmondta, hogy hol ásta el a felesége holttestét. A rendőrség kutató-mentőkkel együttműködve a Cegléd és Ceglédbercel közötti vasúti sínek mentén terepkutatást végeztek, és találtak is egy holttestet, melyről feltételezik, hogy F. Zitáé. A rendőrség immár aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés ügyében nyomoz. Kiderült ugyanis, hogy Zita a gyermekével együtt készült Istvánt elhagyni. 

A holttest azonosításáig a rendőrség hivatalosan nem vonja vissza a nő körözését.

A sajtótájékoztatón elhangzott, az elmúlt években többször is megesett, hogy egy eltűnésként indult ügyben kiderült, hogy bűncselekmény történt. A körözési eljárások során a nyomozók minden apró részletre odafigyelnek, hiszen mindig az a cél, hogy az eltűnt személy előkerüljön, illetve kizárják, vagy éppen alátámasszák a bűncselekmény lehetőségét. 2021-ben a veresegyházi medveotthonban találták meg egy eltűntként keresett nő holttestét. Akkor kiderült, hogy az élettársa végzett vele és ő rejtette el a párja maradványait. A férfit a bíróság nyolc év szabadságvesztésre ítélte. Egy évvel később egy a Dunában megtalált férfi esetében vált bizonyossá, hogy ismerőse ölte meg, Az elkövetőt 9 évre ítélték. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu