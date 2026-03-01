Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Letartóztatták a férfit, aki 27 éve eláshatta a feleségét Ceglédbercelen

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 11:52
Február 26-án, csütörtökön reggel lepték el a rendőrök egy ceglédberceli ház kertjét. Mint kiderült, egy 27 éve eltűnt nő holttestét keresték. A családanya maradványait egy fa tövében ásták el. A gyanú szerint a nő akkori férje végzett a családanyával. A férfi letartóztatásáról ma döntött a bíróság.

Csütörtökön reggel kutyákkal és más eszközökkel kezdték el keresni a ceglédberceli ház kertjében a 27 éve eltűnt Zita maradványait. A családanya 1999-ben tűnt el, akkor a családja jelentette be az eltűnését. Az eltűnt nővel az akkori férje végezhetett. 

Az eltűnt nő holttestét 27 évvel később találták meg.
Az eltűnt nő holttestét 27 évvel később találták meg. Fotó: Police.hu 

Az eltűnt nőt a kertben elásva találták meg 

Zita holttestét aznap délután meg is találták egy fa mellett elásva. A rendőrök a nő akkori férjét a munkahelyén fogták el. A Tények információi szerint a férfi bosszúból késelhette halálra a nőt, majd elásta a kertben. Ezek új életet kezdett, három évtizedig élt új élettársával és az áldozat kisfiával. 

Fotó: Kovács Dávid/Bors

Döntött a bíróság 

A férfit különös kegyetlenséggel, aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítják. Dr. Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője a Borsnak elmondta, hogy az ügyészi indítvánnyal egyezően a nyomozási a bíró 1 hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. 

 

