Letartóztatták a férfit, aki 27 éve eláshatta a feleségét Ceglédbercelen

Csütörtökön reggel kutyákkal és más eszközökkel kezdték el keresni a ceglédberceli ház kertjében a 27 éve eltűnt Zita maradványait. A családanya 1999-ben tűnt el, akkor a családja jelentette be az eltűnését. Az eltűnt nővel az akkori férje végezhetett.

Az eltűnt nő holttestét 27 évvel később találták meg. Fotó: Police.hu

Az eltűnt nőt a kertben elásva találták meg

Zita holttestét aznap délután meg is találták egy fa mellett elásva. A rendőrök a nő akkori férjét a munkahelyén fogták el. A Tények információi szerint a férfi bosszúból késelhette halálra a nőt, majd elásta a kertben. Ezek új életet kezdett, három évtizedig élt új élettársával és az áldozat kisfiával.

Fotó: Kovács Dávid/Bors

Döntött a bíróság

A férfit különös kegyetlenséggel, aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítják. Dr. Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője a Borsnak elmondta, hogy az ügyészi indítvánnyal egyezően a nyomozási a bíró 1 hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.