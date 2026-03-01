Letartóztatták a férfit, aki 27 éve eláshatta a feleségét Ceglédbercelen

Csütörtökön reggel kutyákkal és más eszközökkel kezdték el keresni a ceglédberceli ház kertjében a 27 éve eltűnt Zita maradványait. A családanya 1999-ben tűnt el, akkor a családja jelentette be az eltűnését. Az eltűnt nővel az akkori férje végezhetett.
Zita holttestét aznap délután meg is találták egy fa mellett elásva. A rendőrök a nő akkori férjét a munkahelyén fogták el. A Tények információi szerint a férfi bosszúból késelhette halálra a nőt, majd elásta a kertben. Ezek új életet kezdett, három évtizedig élt új élettársával és az áldozat kisfiával.
A férfit különös kegyetlenséggel, aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítják. Dr. Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője a Borsnak elmondta, hogy az ügyészi indítvánnyal egyezően a nyomozási a bíró 1 hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.
