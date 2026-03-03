Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Újabb részletek derültek ki a ceglédberceli gyilkosságról

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 10:19 / FRISSÍTÉS: 2026. március 03. 10:29
A múlt héten derült fény egy szörnyű igazságra Ceglédbercelen. Kiderült ugyanis, hogy a több mint negyedévszázada eltűnt nőt, F. Zitát megölték. A földi maradványait egy erdős területen találták meg elásva. A feltételezett gyilkost, a nő akkori férjét a bíróság letartóztatta, a rendőrség ma sajtótájékoztatót tartott az ügyben.

F. Zita még 1999-ben tűnt el, akkor a családja jelentette be az eltűnést. Ceglédbercelen, már senki sem számított arra, hogy az eltűnt nő valaha előkerül. A múlt héten azonban rendőrök lepték el a nő korábbi otthonának udvarát, és ásni kezdtek. Végül nem ott, hanem egy erdős területen megtalálhatták a nő elásott maradványait. Az eset körülményeiről ma sajtótájékoztatót tartott a rendőrség. 

Az eltűnt nő holttestét először a házuk udvarán keresték, végül egy erdős területen találták meg nem messze onnan. Fotó: Kovács Dávid/Bors

A nő eltűnt, de a megtakarítását nem vette fel 

A rendőrség sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy maga a férj jelentette be Zita eltűnését 1999. május 30-án. A férfi elmondta, hogy a kapcsolatuk megromlott, ezért a nő egy szatyorral elment otthonról. A nő valóban készült arra, hogy elmenjen, össze is pakolt. Gyanús volt viszont, hogy a nő a postai megtakarítását nem vette fel.

Amikor az ügy újra előkerült, a férj bevallotta a gyilkosságot, Zita holttestét megtalálták. A férfi aljas indokból követte le a gyilkosságot, ugyanis meg akarta akadályozni, hogy a felesége a gyerekével együtt elhagyja őt. 

 

A férfi már letartóztatásban

A helyiek szerint akkoriban Zita, és a vasutasként dolgozó férje között megromlott a viszony, olyannyira, hogy a nő el akarta hagyni a férfit. A családfő ezt meg akarta akadályozni, ezért végezhetett az nővel. Ezek után István 27 éven keresztül játszotta az elhagyott családapa szerepét. A férfit a múlt héten, a munkahelyén fogták el a rendőrök, a bíróság vasárnap elrendelte a letartóztatását egy hónapra. 

 

